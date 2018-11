30.11.2018

Anton Baumüller singt auch mit 80 Jahren noch

Der Fußball und der Gesang prägten Jahrzehnte seines Lebens. Auch jetzt noch singt Anton Baumüller aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach aktiv in der Chorgemeinschaft mit. Vor Kurzem feierte der Jubilar im Kreise von Familie, Verwandten und Bekannten seinen 80. Geburtstag. Er war der Älteste von drei Buben, die in Rehling in recht bescheidenen Verhältnissen aufwuchsen. Der Zweite Weltkrieg traf die Familie, die aus Aindling stammt, schwer. Der sechsjährige Anton und seine beiden jüngeren Brüder Max und Johann verloren ihren Vater an der Kriegsfront. Die Mutter musste sich alleine mit ihnen durchs Leben schlagen.

Nach der Schulzeit erlernte der Anton den Beruf des Werkzeugmachers. Später zog die Familie in ein Häuschen, das sie in Oberach gebaut hatten und dort verbrachten die drei Buben viele Stunden auf dem nahen Fußballplatz.

15 Jahre lang war der Anton eine wichtige Stütze in der ersten Mannschaft des TSV Rehling und später engagierte er sich noch viele Jahre in der Jugendarbeit und besonders beim Sportheimbau leistete er unzählige freiwillige Stunden. Das würdigte TSV-Vorsitzender Dieter Schmid bei seiner Gratulation ganz besonders.

Unlängst erhielt Baumann auch eine Urkunde für 40 Jahre aktiven Chorgesang. Er war viele Jahre aktiver Sänger im damaligen Männergesangverein und wechselte dann in die neu formierte Chorgemeinschaft, wo er heute noch jede Woche bei den Proben und den Auftritten dabei ist. Die Chorgemeinschaft mit Vorsitzender Hilde Thon brachte dem Jubilar einen musikalischen Geburtstagsgruß. Vor mehreren Jahren schloss sich Toni auch noch den Rehlinger Hoagartensängern an, einem Hobby-Männerchor. Baumüller ist hier bei fast jedem monatlichen Treffen und den Auftritten dabei. Das honorierte Josef Abt mit einem kleinen Präsent. Eine große Leidenschaft Baumüllers ist das Radfahren. Als Mitglied einer größeren Radfahrergruppe steuert er wöchentlich Ziele in der näheren und weiteren Umgebung an. Trotzdem bleibt ihm auch noch Zeit und Muße für den Garten, wo er jede freie Stunde verbringt. Ehefrau Helga, die er 1962 heiratete, feierte vor wenigen Monaten ebenfalls ihren 80. Geburtstag. Aus der Ehe gingen zwei Buben hervor und mit deren Familien, darunter auch zwei Enkelkinder, feierte der Jubilar seinen Ehrentag. Von der Gemeinde Rehling überbrachte Bürgermeister Alfred Rappel Glückwünsche. (at)

