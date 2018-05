12.05.2018

Anton Vogl ist 75

Seinen 75. Geburtstag hat Anton Vogl aus Aichach gefeiert. Viele Jahre stellte sich der frühere Pöttmeser Schulleiter sich in den Dienst der Allgemeinheit. In seinen jungen Jahren widmete sich Vogl den Vereinen. Sein politischer Werdegang führte ihn über die Junge Union Aichach zur CSU, wo er später als Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Aichach wirkte. 1978 wurde er erstmals in den Stadtrat von Aichach gewählt. 1988 wurde er Nachrücker für Christian Knauer, der damals in den Bayerischen Landtag gewählt wurde. Bis 1996 gehörte Vogl dem Gremium an. Er kümmerte sich als Stadtrat zunächst um die Musikschule und wurde später Schulreferent. Zum 75. Geburtstag gratulierten CSU-Ortsvorsitzender Josef Dußmann und CSU-Fraktionsvorsitzender und Zweiter Bürgermeister Helmut Beck. (hbe)

