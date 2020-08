12:24 Uhr

Anwalting: Unbekannter bricht in Fischerhütte ein

In die Vereinshütte der „Fischerfreunde Gebenhofen“ wurde am Sonntag eingebrochen.

Einbruch am helllichten Tag: Unbekannter steigt in eine Fischerhütte im Affinger Ortsteil Anwalting ein. Dort wird er aber enttäuscht.

Ein unbekannter Täter ist am Sonntag in die Vereinshütte der „Fischerfreunde Gebenhofen“ eingebrochen – am helllichten Tag. Laut Polizei hebelte zwischen 12 und 18 Uhr ein Unbekannter einen Fensterladen der Fischerhütte am Viertelsgraben im Affinger Ortsteil Anwalting auf. Anschließend schlug er das Fenster ein und gelangte in das Innere der Hütte.

Polizei: Einbrecher fand in Anwalting wohl keine Beute

Da er wohl keine brauchbare Beute fand, versuchte der Einbrecher noch einen Container aufzustemmen. Das misslang ihm jedoch. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251-8989-0. (mswp)

