vor 19 Min.

Anwohner im Eschenweg in Rehling fordern Halteverbot

Im Gemeinderat haben sie eine Unterschriftenliste vorgelegt. Wegen einer Baustelle parken viele Fahrzeuge hier und behindern die Anwohner

Aufgebracht sind die Anwohner im Eschenweg, von denen ein Großteil die Sitzung des Gemeinderates im Rehlinger Rathaus am Mittwochabend mitverfolgte. Grund sind massive Behinderungen durch parkende Fahrzeuge wegen des Neubaus einer größeren Wohnanlage an der Bergstraße. Die Baufahrzeuge parken den abzweigenden Eschenweg oft so zu, dass die Anwohner nur mit Mühe ihre Häuser erreichen. Auch die Müllabfuhr hat Probleme und hat vor wenigen Tagen angekündigt, die Tonnen in dieser Straße nicht mehr zu leeren, was die Anwohner freilich noch mehr aufgeregt hat.

Dem Gemeinderat lag nun eine Unterschriftenliste aus dem Eschenweg vor. Die Ratsmitglieder hatten sich vor Sitzungsbeginn bei einer Ortsbesichtigung ein Bild von der Situation gemacht. Die Anwohner sehen aber nicht nur in der momentanen Bauzeit eine Behinderung durch parkende Autos. Es wird befürchtet, dass der Eschenweg auch danach als Abstellplatz für Fahrzeuge benutzt wird. Die Anwohner forderten deshalb in ihrem Schreiben jetzt ein Halteverbot. Bürgermeister Alfred Rappel informierte dazu, dass er bereits ein Gespräch mit den Bauherren und der ausführenden Firma geführt habe, damit dieses Problem schnell gelöst wird. Es wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass die Parksituation in den nächsten Tagen beobachtet wird. Falls sich keine Besserung einstellt, wird Bürgermeister Rappel ermächtigt, kurzfristig und ohne weiteren Gemeinderatsbeschluss hier ein auf die Zeit der Baumaßnahme befristetes Halteverbot anzuordnen.

Hörgelau- und Gamlinggraben

Beim Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung wurde für das Jahresbauprogramm 2020 die gleiche Summe wie in den vergangenen Jahren, also 6000 Euro, angemeldet. Dies betrifft die Unterhaltungsarbeiten am Hörgelau- und Gamlinggraben. Ratsmitglied Klaus Jakob machte den Vorschlag, künftig bei den Arbeiten am Flutgraben die Böschung nicht nur zu mulchen, sondern das Material abzufahren, um so die Stickstoffanreicherung mit erhöhtem Wachstum im Uferbereich zu verringern. Der Bürgermeister versprach, den Hinweis weiter zu geben.

Bauanträge genehmigt:

Ohne größere Diskussionen wurde einigen Bauanträgen das gemeindliche Einvernehmen erteilt, und zwar: Neubau von einem Ersatzbau Am Taglilienfeld 2 in Sankt Stephan bei der ehemaligen Fuchsfarm. Ein altes, marodes Gebäude wird ersetbei der zt und dient künftig als Unterstell- und Lagerplatz. Obwohl die Länge der Grenzbebauung erheblich überschritten wird, die Nachbarunterschrift aber vorlag, stimmte der Rat hier zu. Keinen Einwand gab es gegen die Baumaßnahme in Unterach zum Einbau einer Dachgaube und einer Verlängerung des Dachvorsprunges. Ebenfalls einstimmig abgenickt wurde der Bauantrag für ein Einfamilienhaus im Unteren Römerweg in Sankt Stephan. Auf einem Grundstück in der Bergstraße ehemaligen Arztpraxis sollen auf der südlichen Seite zwei neue Wohnhäuser gebaut werden, Bauherr ist die Bocs Bau & Putz GmbH. Die Zufahrt zu diesen Wohnhäusern erfolgt über den Eschenweg, zusätzlich ist auch eine Erschließung mit Wasser und Kanal je Wohneinheit erforderlich. Hier müssen die jeweiligen Vereinbarungen mit Gemeinde und Wasserzweckverband noch abgeschlossen werden.

Bürgerversammlung verschoben

Hingewiesen wurde bereits jetzt darauf, dass die laut Jahresplanung vorgesehene Bürgerversammlung nicht am 11., sondern eine Woche später am Montag, 18. November stattfinden wird, und zwar aller Voraussicht nach in der Schulturnhalle. Eingeladen ist der Gemeinderat vom TSV-Rehling für die vom 24. bis 28. Juli stattfindenden Tennis- Jugendkreismeisterschaften, hier findet am 28. Juli das Finale auf der Tennisanlage in Oberach statt.

Kanalaschäden sanieren

In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Planungsauftrag zur Erstellung des Bebauungsplanes zwischen Lange Wand und Hambergstraße vergeben. Den Zuschlag erhielt das Büro Opla aus Augsburg mit 10:2 Stimmen. Einstimmig war die Vergabe für die Sanierung der festgestellten Kanalschäden aus der TV-Befahrung 2018. Die Vergabesumme für die Sanierung der ausgeschriebenen Kanalschäden mit Annahme des Nebenangebotes beläuft sich auf 6555 Euro. Ebenfalls ohne Gegenstimme blieb die Auftragsvergabe für die TV-Untersuchung von Abwasserkanälen im Jahr 2019. Den Zuschlag für die ausgeschriebenen Abschnitte erhielt die Firma Weißenhorn aus Königsbrunn zum Angebotspreis von 9.944 Euro. (at)

