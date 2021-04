vor 49 Min.

Anwohner in Affing verärgert: Telekom stockt den Funkmast auf

Die Telekom hat die Antenne auf diesem Dach an der Von-Gravenreuth-Straße in Affing modernisieren lassen.

Plus Die Telekom hat einen Funkmast in Affing durch einen größeren ersetzt. Das Mobilfunknetz ist zeitweise gestört. Was die Änderungen bedeuten.

Von Carmen Jung

Anton Kigle aus Affing ärgert sich. Nur etwa 50 Meter Luftlinie von ihm entfernt laufen seit Montag Arbeiten an einem bestehenden Mobilfunkmast auf dem Dach eines ehemaligen Sägewerkes in der Von-Gravenreuth-Straße. Er spricht von einen "Riesenteil mit vielen, vielen Antennen drumrum". Ihn ärgert, dass er als Anwohner nicht über das Projekt informiert worden sei. Wer ist dafür zuständig? An den Funkmast in Affing hat sich der Anwohner schon längst gewöhnt Mit dem Funkmast in der Nachbarschaft lebt Kigle schon lange. Er kritisiert nicht sein Vorhandensein, er macht auch den Besitzern des Anwesens keine Vorwürfe. Ihn ärgert allerdings, dass keiner die Anwohner über die Änderungen informiert habe. Deshalb wandte sich Kigle an unsere Redaktion. Eine Anfrage bei der Gemeinde ergibt: Auch die Gemeindeverwaltung ist nicht im Bild. Danach macht sich Bürgermeister Markus Winklhofer selbst schlau und meldet bald: Es handle sich um eine Auswechslung der Mobilfunktechnik durch die Telekom. Doch worum geht es genau? Eine Anfrage ergibt: Die Telekom hat die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) mit Sitz in Bonn mit dem Ausbau des Mobilfunkstandorts in Affing beauftragt. Wie die DFMG erklärt, ersetzt sie die beiden bisherigen Antennenträger auf dem Dach durch einen neuen Mast. Bei dieser Gelegenheit tausche sie die Sendetechnik der Telekom aus, sagt Pressesprecher Benedikt Albers. Und weiter: "Bisher benötigten die unterschiedlichen Funkdienste GSM, UMTS und LTE noch jeweils eigene Antennen. Moderne Antennen können hingegen verschiedene Dienste und Frequenzen gleichzeitig senden." Deshalb sei nur noch ein Antennenträger nötig. Die dafür notwendige Genehmigung der Bundesnetzagentur liege der DFMG vor. Der Pressesprecher versichert: Die Mobilfunkversorgung werde durch die neue moderne Technik verbessert. Albers spricht von einer effizienteren Sendetechnik. Um den Standard 5G handle es sich aber nicht. Wegen der Arbeiten ist das Mobilfunknetz in Affing diese Woche gestört In dieser Woche wunderten sich viele Menschen in Affing, warum sie ihr Handy im Stich ließ. Ausfälle im Mobilfunknetz hängen mit den laufenden Arbeiten zusammen. Diese werden laut Pressesprecher Albers "voraussichtlich bis Anfang nächster Woche beendet sein". Die Mobilfunkanlage an der Von-Gravenreuth-Straße versorgt nach Auskunft der Deutsche Funkturm GmbH Affing und Umgebung. Anton Kigle fürchtet derweil eine höhere Strahlenbelastung. Er kündigt an, dass er Messungen durchführen lassen wolle. Gegen die Umrüstung ist er nicht grundsätzlich, "aber man soll's öffentlich machen", findet er. Das könnte Sie auch interessieren: Auswertung: Welcher Mobilfunkanbieter in Aichach-Friedberg das beste Netz hat

