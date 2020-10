vor 22 Min.

Anwohner stören Einbrecher in Aichach

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochabend in Aichach, in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Ein Unbekannter will am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Aichach eindringen. Anwohner hören mehrere Schläge und stören den Täter bei der "Arbeit".

Während seines Einbruchsversuchs wurde ein Unbekannter am Mittwochabend in Aichach von Anwohnern gestört. Der Täter wollte laut Polizei gegen 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße eindringen.

Anwohner stellen Aufbruchspuren am Fenster fest

Die Anwohner hatten mehrere Schläge gehört. Sie stellten, nachdem sie den flüchtenden Täter gesehen hatten, Aufbruchspuren am Rahmen eines Erdgeschossfensters fest. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323 3810. (AZ)

