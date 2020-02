15:00 Uhr

Aquaplaning: 35-Jähriger prallt mit Auto gegen Böschung

Ein 35-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Aquaplaning zwischen Haunswies und Igenhausen von der Straße abgekommen. Das teilt die Polizei mit.

Von Carmen Jung

Aquaplaning ist einem 35-jährigen Augsburger am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Der Mann war laut Polizei gegen 16.30 Uhr von Haunswies in Richtung Igenhausen unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang von Haunswies kam er in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Straße ab.

Aquaplaning: 35-Jahr übersteht Unfall bei Haunswies unverletzt

Beim Gegenlenken schleuderte das Auto über die regennasse Gegenfahrbahn und prallte dort gegen eine Böschung. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An seinem BMW entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

