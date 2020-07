vor 51 Min.

Arbeiten am Kindergarten Spatzennest gehen voran

Pöttmes vergibt weitere Aufträge für den Anbau. Außerdem wird über die Stellplatzsatzung diskutiert

Der Pöttmeser Bauausschuss hat vor Kurzem im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung mehrere Aufträge für den Anbau am Kindergarten Spatzennest für insgesamt etwa 110000 Euro vergeben. Es handelt sich unter anderem um Arbeiten am Dach und an den Sanitäranlagen. Laut Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft in Pöttmes liegen die Arbeiten nach wie vor im anvisierten Kostenrahmen von insgesamt rund 2,15 Millionen Euro.

Abgelehnt hat der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung den Antrag auf Baugenehmigung einer Absturzsicherung in Handzell. Der Zaun sollte auf einer schon bestehenden Stützmauer errichtet werden. Auch eine Einfriedung im Baugebiet „Nördlich der Unterfeldstraße“ mit Gabionen wurde abgelehnt. Einstimmig genehmigt wurden hingegen unter anderem der Neubau und die Erweiterung einer landwirtschaftlichen Halle für die Züchtung von Champignons in Au.

Auch der Antrag der Moos.Park Gastronomie GmbH auf Befreiung von der Stellplatzsatzung fand Gehör. So soll die Stellplatzsatzung des Marktes Pöttmes überdacht werden. Bislang gilt für Versammlungsstätten in Pöttmes, dass sie pro fünf Quadratmeter Fläche einen Stellplatz vorweisen müssen. Nachdem die Besucherzahlen in Diskotheken nicht erst seit Corona zurückgegangen sind und rund um das Areal mittlerweile viele andere Parkmöglichkeiten bestehen, will Pöttmes die Stellplatzsatzung für Versammlungsstätten ändern. Zu diesen Stätten gehören laut Bauamt auch die Gaststätten Ochsenwirt in Pöttmes und Brummer im Ortsteil Reicherstein. Außerdem hat der Bauausschuss beschlossen, die Schützen bei ihren Bauarbeiten finanziell zu unterstützen. Beim Bau der Freianlage mit Anschluss an die Straße sollen Granit-Einzeiler gesetzt werden. Die Arbeiten soll der Verein übernehmen, die Kosten für das Material trägt die Gemeinde. Auch die Asphaltierung bezahlt der Markt Pöttmes. Hier wurde die Firma Schweiger für rund 9200 Euro beauftragt. (kabe)

