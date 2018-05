vor 40 Min.

Arbeiten für Lärmschutz starten Montag

Einschränkungen wird es bei Untergriesbach geben. Wo Sie aufpassen müssen.

An der B300 beginnen am Montag, 7. Mai, die Arbeiten am Lärmschutz für den Aichacher Stadtteil Untergriesbach. Darauf weist die Stadt Aichach hin, die das Projekt gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt ausführt.

Wegen der Arbeiten müssen Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radfahrer sich auf Einschränkungen einstellen. Der Lärmschutz erstreckt sich entlang der B300 über eine Gesamtlänge von rund 500 Metern. Die Erdwälle wurden bereits mit einer Höhe von drei Metern über dem Fahrbahnniveau der B300 angelegt.

Jetzt müssen noch die Lücken im Bereich der Brücken über die Kreisstraße AIC 2 (Schiltberger Straße), die Schulstraße, die Harthofstraße und das Griesbacherl geschlossen werden. Bevor hier allerdings die technischen Lärmschutzwände installiert werden können, müssen die maroden Brückenkappen abgebrochen und erneuert werden. Der Baubeginn ist am Montag, 7. Mai. Weil die umfangreichen Baumaßnahmen unter fließendem Verkehr erfolgen, ist die Gesamtfertigstellung erst für Anfang November eingeplant.

In diesem Zeitraum sind Verkehrseinschränkungen notwendig:

lB300 Die Fahrbahnen werden im Baustellenbereich (Anschluss Aichach-Ost bis zum südlich gelegenen Griesbacherl) eingeengt und eine Temporeduzierung auf 50 Stundenkilometer angeordnet. Eine Komplettsperrung ist nicht eingeplant.

KreisstraßeAIC2(Schiltberger Straße) Die Brücke muss komplett eingerüstet werden. Beim Aufbau und Abbau wird es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine Temporeduzierung auf 50 Stundenkilometer während der Bauzeit wird geprüft. Ansonsten wird der Geh- und Radweg und auch die Fahrbahn weiterhin für den Verkehr frei bleiben.

lSchulstraße, Harthofstraße Die Brücke muss komplett eingerüstet werden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der nicht ausreichenden Durchgangshöhe der Brücke muss die Unterführung für die Dauer der Bauarbeiten komplett für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden.

Für Kraftfahrzeuge ist dieser Bereich sowieso gesperrt. Die Fußgänger und Radfahrer werden über den Geh- und Radweg an der AIC 2 (Schiltberger Straße) umgeleitet. Alternativ kann auch die südlich gelegene Unterführung am Kreisgut benutzt werden. (AN)

