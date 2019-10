vor 47 Min.

Arbeitslosenquote sinkt auf 1,9 Prozent

Im Oktober gehen Arbeitslosenzahlen in allen Personengruppen zurück – bis auf einer

1458 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg waren im Oktober arbeitslos. Das waren 68 Menschen und damit knapp zwei Prozent weniger als noch im September. Diese Zahlen gab die Agentur für Arbeit am Dienstag bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Menschen ohne Job im Wittelsbacher Land jedoch um 54 Menschen und damit um knapp vier Prozent an.

Die Arbeitslosenquote sank im Oktober geringfügig auf 1,9 Prozent. Sie ist damit erneut die niedrigste im gesamten Einzugsbereich der Arbeitsagentur Augsburg. In einer Mitteilung bezeichnete die Agentur den allgemeinen Rückgang der Arbeitslosenzahlen um die Jahreszeit als saisonüblich. So starteten beispielsweise viele Schulabsolventen ins Studium, weshalb vor allem die Zahl der jüngeren Menschen in der Statistik zurückging. Auch im Landkreis waren im Oktober rund ein Viertel weniger von ihnen arbeitslos gemeldet als im September.

In fast allen anderen Personengruppen sanken die Zahlen ebenso, darunter bei den über 50-Jährigen, den Langzeitarbeitslosen und den Menschen ohne deutschen Pass. Die Schwerbehinderten verzeichneten im Oktober als einzige Gruppe mehr Erwerbslose als im September – allerdings lediglich um eine Person.

Differenzierter wird das Bild beim Blick auf das vergangene Jahr. Im Vorjahresvergleich stiegen die Arbeitslosenzahlen mit fast einem Fünftel am stärksten in der Gruppe der Schwerbehinderten. Um über fünf Prozent ging es bei den älteren Menschen nach oben. Den geringsten Anstieg verzeichnen die unter 25-Jährigen mit unter einem Prozent. Die Zahl der ausländischen Arbeitslosen sank um 4,5 Prozent. Den mit rund einem Sechstel stärksten Rückgang meldet die Agentur bei den Langzeitarbeitslosen.

In der Statistik vom Oktober dieses Jahres sind allerdings zahlreiche Menschen nicht enthalten, die beispielsweise eine Weiterbildung machen, eine berufliche Eingliederungsmaßnahme oder einen Integrationskurs durchlaufen. Würde man alle diese 626 Personen hinzurechnen, käme man im Wittelsbacher Land auf insgesamt 2084 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote läge bei 2,7 Prozent. (nsi)

