05.01.2019

Arbeitslosenquote steigt im Landkreis auf 1,9 Prozent

Im Dezember sind 1416 Menschen auf der Suche nach Arbeit. Auch die Zahl der freien Stellen steigt

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Wittelsbacher Land leicht gestiegen. So waren im Dezember 1416 Menschen ohne Job. Das sind 43 mehr als noch im November. Die Arbeitsagentur führt dies auf das Winterwetter zurück. Im Landkreis sei viel Gewerbe mit Arbeitsplätzen im Außenbereich angesiedelt, hieß es. Die Arbeitslosenquote fällt mit 1,9 Prozent im Dezember 2018 jedoch niedriger aus als im Dezember des Vorjahres. Damals lag sie bei 2,0 Prozent.

Vor allem Jugendliche unter 25 Jahren haben im vergangenen Jahr Arbeit gefunden. Die Zahl der jungen Leute ohne Beschäftigung fiel um knapp 13 Prozent auf 121. Im Vergleich zum Dezember 2017 ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um knapp vier Prozent auf 269 gesunken. Fünf Schwerbehinderte haben seit Dezember 2017 einen Arbeitsplatz bekommen und elf Ältere über 50 Jahre.

In der Statistik der Agentur für Arbeit werden im Dezember 648 Menschen aufgeführt, die zur Gruppe der Unterbeschäftigten gehören. Sie werden nicht in die Arbeitslosenquote mit eingerechnet, weil sie gerade eine Weiterbildung machen (133), eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen (115), kurzfristig erkrankt sind (81) oder eine Fremdförderung erhalten wie etwa einen Integrationskurs (182). Vorruhestandsähnliche Regelungen gibt es für 65 Menschen und 59 erhalten einen Existenzgründerzuschuss. Damit sind unter dem Strich 66 Menschen weniger in der Unterbeschäftigung verzeichnet als im Vorjahr im Dezember.

Während im Landkreis Augsburg und in der Stadt Augsburg inzwischen wieder weniger freie Stellen gemeldet werden, ist die Zahl unbesetzter Arbeitsplätze in Aichach-Friedberg weiter leicht angestiegen.

Die Chefin der Agentur für Arbeit Augsburg, Elsa Koller-Knedlik, sprach gestern bei der Pressekonferenz von einem positiven Trend im Wittelsbacher Land. Hier gebe es insgesamt eine „gesunde Entwicklung“ bei der Beschäftigung. Fast 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben einen anerkannten Berufsabschluss, etwa acht Prozent haben einen akademischen Abschluss und zwölf Prozent arbeiten im Moment ohne abgeschlossene Ausbildung. Elsa Koller-Knedlik vermutet vor allem Flüchtlinge und Zuwanderer in der Gruppe ohne Berufsausbildung. Der Geschäftsführer vom Jobcenter Aichach-Friedberg, Gottfried Denkel, erklärte, dass junge Flüchtlinge meist gerne sofort arbeiten wollen, um schnell Geld zu verdienen. Die Mitarbeiter des Jobcenters würden jedoch versuchen, sie zu einer Ausbildung zu bewegen, um ihnen langfristig gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. (kabe)

Themen Folgen