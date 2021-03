vor 17 Min.

Arbeitsunfall: 34-Jähriger quetscht sich Fuß unter Palette

In Schrobenhausen kommt es zu einem Arbeitsunfall, als ein Gabelstaplerfahrer eine Palette aufladen will. Dabei quetscht er den Fuß eines Arbeitskollegen.

Eine unglücklich verschobene Palette hat zu einem Arbeitsunfall in Schrobenhausen geführt. Am Montagnachmittag wollte ein 22-Jähriger auf einem Firmengelände mit einem Gabelstapler eine Palette aufladen. Laut Angaben der Polizei verschob er hierbei die Palette versehentlich so, dass der Fuß eines 34-jährigen Arbeitskollegen eingeklemmt wurde.

Kollege wird bei Arbeitsunfall in Schrobenhausen nur leicht verletzt

Der Verletzte musste mit dem Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Schrobenhausen gebracht werden. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (kneit)

