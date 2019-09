Arbeitsvermittler im Landkreis wecken Arbeitslose

Plus Das Jobcenter Wittelsbacher Land kümmert sich intensiv um seine Kunden. Der Herbstaufschwung 2019 übertrifft den des Vorjahres. Im Baugewerbe geht die Post ab.

Um ihren Kunden eine neue Arbeitsstelle zu verschaffen, gehen die Mitarbeiter des Jobcenters im Wittelsbacher Land schon mal ungewöhnliche Wege. So sollte sich eine arbeitslose Mutter, die schon länger Hartz-IV-Empfängerin war, kürzlich bei einem interessierten Arbeitgeber melden. Doch die Frau meldete sich drei Tage lang nicht bei dem Lebensmittelfachgeschäft. Deshalb machte sich eine Arbeitsvermittlerin des Jobcenters kurzerhand auf den Weg zu der Frau, weckte sie um 9.30 Uhr auf und bewegte sie dazu, sich bei ihrem neuen Arbeitgeber zu melden. Dort hat sie mittlerweile zu arbeiten begonnen.

Solche „Weckdienste“ und ähnlich intensive Betreuungsarten sind beim hiesigen Jobcenter nicht selten, berichtet dessen Geschäftsführer Gottfried Denkel. „Wir müssen die Leute manchmal zu ihrem Glück zwingen“, sagt er. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger hat zwar im Vergleich zum Vorjahr erneut abgenommen, aber die Kunden würden immer betreuungsintensiver. Dass sich das Jobcenter bei der Vermittlung einiges einfallen lässt und dabei viele Hilfsprogramme nutzt, zeigt die erneut leicht gesunkene Arbeitslosenquote bei den Harzt-IV-Empfängern von 0,6 Prozent im September (Vorjahresmonat 0,7 Prozent). Mit diesem Erfolg belegt das Jobcenter Platz sieben in ganz Deutschland.

"Sensationell niedrige" Arbeitslosenquote

Doch auch bei der Gesamtzahl der Arbeitslosen sticht das Wittelsbacher Land erneut heraus. Im gesamten Bereich der Arbeitsagentur Augsburg startete im September der saisonal übliche Herbstaufschwung, da Jugendliche eine Ausbildung oder eine weiterführende Schule beginnen und Betriebe nach der Sommerpause wieder einstellen. Trotzdem schlägt sich die aktuelle konjunkturelle Schwächephase auf dem Arbeitsmarkt nieder, denn im Vergleich zum September des Vorjahres fällt der Aufschwung etwas schwächer aus. Nicht so im Landkreis Aichach-Friedberg. Hier gab es diesen September noch einmal acht Arbeitslose weniger als im September 2018 (0,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote blieb bei 2,0 Prozent. „Sensationell niedrig“, urteilte Roland Fürst, Geschäftsführer der Augsburger Arbeitsagentur.

Fürst und Denkel bezeichneten den guten Branchenmix als Erfolgsgarant des Wittelsbacher Landes. Keiner der Großbetriebe, der jüngst in Schwierigkeiten geraten sei, habe seinen Sitz im Landkreis, so Fürst. Er verwies auf Fujitsu, den Lampenhersteller Ledvance und die Gersthofer Backbetriebe. Die aktuelle Krise der Autobranche sei bei Zulieferern aus der Region derzeit kein Thema, sagte Fürst.

Das Baugewerbe boomt

Ende März 2019, dem letzten Stichtag der Beschäftigungsstatistik, verzeichneten alle Wirtschaftszweige im Landkreis teils deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dem ersten Jahresquartal. Spitzenreiter ist das Baugewerbe. Hier gab es 244 Beschäftigte mehr – plus 6,6 Prozent. „Im Baugewerbe geht die Post ab“, kommentierte Denkel die Entwicklung. Ohne Subunternehmer aus dem Ausland wären viele Betriebe aufgeschmissen, so der Tenor. „Jeder, der belastbar ist, findet im Baugewerbe eine Arbeit“, erklärte Denkel. Auch in der Logistik, im Handel und im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiteten mehr Menschen. In letzterem überproportional viele Ausländer. Ein Minus gab es in der Finanzbranche und bei Zeitarbeitsfirmen.

