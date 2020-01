vor 16 Min.

Arbeitsvermittler wollen verstärkt „Hartz-IV-Karrieren“ verhindern

Plus Das Jobcenter wird künftig vor allem bei Langzeitarbeitslosen die Prävention in den Mittelpunkt rücken. Zudem will es das berufliche Potenzial von Frauen heben.

Von Nicole Simüller

Die Arbeitsvermittler in Aichach wollen künftig zwei Personengruppen stärker in den Blick nehmen: Zum einen wollen sie bei den Langzeitarbeitslosen präventiv tätig werden und so verhindern, dass die Kinder von Menschen ohne Job später ebenfalls Hartz-IV-Bezieher werden. Zum anderen soll das Potenzial von Frauen gehoben werden, die derzeit nicht erwerbstätig sind. Das kündigten Elsa Koller-Knedlik, Chefin der Arbeitsagentur Augsburg, und Gottfried Denkel, Geschäftsführer des Jobcenters Wittelsbacher Land, am Freitag in Aichach an.

Geschäftsführer des Jobcenters spricht von „Lernphase“ Denkel sprach dabei von einer „Lernphase“, eine standardisierte Vorgehensweise gebe es nicht. Koller-Knedlik sagte: „Die Kinder sollen erleben, dass es der Normalzustand ist, dass die Erwachsenen morgens aufstehen und in die Arbeit gehen.“ 1017 arbeitssuchende Hartz-IV-Empfänger gibt es derzeit im Landkreis, sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Für sie ist das Jobcenter zuständig. Denkel sagt: „Wir sind eng an unseren Langzeitarbeitslosen dran.“ Das nötige Geld sei vorhanden, um die Menschen zu unterstützen. „Und wir tun es auch.“ Es sei keine Seltenheit, dass sie alle zwei bis drei Wochen zum Gespräch ins Jobcenter gebeten würden oder dessen Mitarbeiter bei den Betroffenen daheim vor der Tür stünden. Inzwischen setze das Jobcenter vor allem auf individuelle Maßnahmen. Dabei geht es nicht immer um berufliche Inhalte, sondern oft auch darum, den Menschen erst einmal wieder eine Tagesstruktur zu geben. So viele Kurse und andere Maßnahmen wie heuer hätten die Kunden des Jobcenters Wittelsbacher Land nie zuvor erhalten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nicht jeder Arbeitslose freut sich über engmaschige Betreuung Das ist eine indirekte Folge des positiven Arbeitsmarktes im Landkreis. Die, die nach wie vor nicht unterkommen, tun sich umso schwerer und brauchen intensivere Unterstützung. Manche machten engagiert mit, andere hingegen legten gar nicht so viel Wert auf die engmaschige Betreuung, wie Denkel anklingen lässt. In seltenen Fällen greift das Jobcenter dann zu finanziellen Sanktionen. Wenn jemand Geld vom Staat beziehe und nicht mal auf eine Einladung ins Jobcenter reagiere, gehe es nicht anders, sagt Denkel. „Der ein oder andere braucht den Druck.“ Dass das Jobcenter mit seinen 34 Mitarbeitern es doch immer wieder schafft, Menschen auf den Arbeitsmarkt zurückzubringen, zeigt eine weitere Zahl: 414 arbeitslose Hartz-IV-Empfänger – also solche, die tatsächlich in keinem Arbeitsverhältnis mehr stehen – weist die Statistik für den Landkreis aus. Das sind Denkel zufolge so wenige wie nie zuvor. Vermittler wollen mit Frauen Wiedereinstieg in Beruf vorbereiten Ein Potenzial, das die Arbeitsvermittler heuer ebenfalls heben wollen, ist das der Frauen – zum Beispiel nach dem Mutterschutz. Die Vermittler wollen mit ihnen frühzeitig den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vorbereiten und sie ermutigen, in ihre Qualifizierung zu investieren. „Es ist einfach schade, wenn eine Frau gut ausgebildet ist und zu Hause sitzt“, so Koller-Knedlik. Gerade Menschen aus anderen Kulturkreisen sei das nicht immer einfach zu vermitteln, räumt sie ein. Doch ein Gehalt reiche auch angesichts steigender Mieten oft nicht mehr aus, um eine Familie zu ernähren. Schon gar nicht, wenn beispielsweise eine Scheidung ins Haus stehe. Lesen Sie dazu auch: Arbeitslosenquote steigt im Landkreis auf 2,0 Prozent

