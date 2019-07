vor 34 Min.

Archäologen stoßen in Münchener Straße auf Holzbohlenweg

In der Oberen Vorstadt in Aichach ist ein Holzbohlenweg zum Vorschein gekommen. Foto: Erich Echter

Archäologen haben auch in der Münchener Straße einen historischen Fund gemacht: einen Holzbohlenweg. Es war nicht der erste in Aichach.

Für die Archäologen ist es eine kleine Sensation: Bei den Bauarbeiten in der Oberen Vorstadt in Aichach ist nun auch in der Münchener Straße ein historischer Holzbohlenweg zum Vorschein gekommen. Wie berichtet, sind die Archäologen bereits im Mai im Kreuzungsbereich von Werlberger-, Sudeten- und Martinstraße fündig geworden.

Aichach: Landesamt für Denkmalpflege schaut sich die Ausgrabungen an

Dort entdeckten sie einen Holzbohlenweg, der genau auf das Obere Stadttor zu führte. Unter den Holzbohlen wurde außerdem ein noch älteres Pflaster entdeckt. In der Werlbergerstraße waren solche Funde ausgeblieben. In den nächsten Tagen wird das Landesamt für Denkmalpflege die Ausgrabungen besichtigen.

