Archäologische Arbeiten in Todtenweis abgeschlossen

Grabungen im neuen Gewerbegebiet sind beendet. Diskussion über Tempolimit am Kindergarten

Der Gemeinderat in Todtenweis hat sich am Mittwochabend unter anderem mit dem Wasserpreis und der Sanierung der Schultoiletten befasst.

An der Moosleite 8 in Todtenweis soll eine Doppelhaushälfte aufgestockt werden. Der zunächst von Petra Wackerl verlangte Ortstermin wurde abgelehnt. Länger wurde darüber debattiert, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt. Gegen die Stimmen von Peter Haberl und Peter Wolf jun. erklärte sich die Runde einverstanden mit dem Projekt.

Die Wasserversorgung Todtenweis schloss das Jahr 2019 mit einer Bilanzsumme von 1,34 Millionen Euro und einem Defizit von 35000 Euro ab. Auch 2020 wird hier wohl kein Überschuss erzielt, nachdem der Abrechnungsmodus geändert worden ist.

Die Sanierung der Toiletten in der Schule läuft nach Plan, mit einem Abschluss der Maßnahme ist im Juni zu rechnen. „Wir kommen sehr gut voran“, teilte der Bürgermeister mit.

Im Bereich des Kindergartens sollte man ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer vorsehen, forderte Peter Haberl. Darüber soll in einer der nächsten Sitzungen ausführlicher gesprochen werden.

Die archäologischen Arbeiten im Gewerbegebiet sind abgeschlossen. Am heutigen Freitag wird Franz Riß bei der Versammlung des Fördervereins darüber informieren, welche Funde dabei zutage kamen.

Die Planungen für den Geschichtspfad, der die Schlacht auf dem Lechfeld zum Inhalt hat, sind fertig. Am Dienstag werden sie bei einer Veranstaltung in Königsbrunn vorgestellt.

Franz Färber erinnerte in der Sitzung daran, dass weder in den Zeitungen noch an den Anschlagtafeln auf die Bürgerversammlung in der vergangenen Woche hingewiesen wurde. Konrad Carl sprach von einem Missverständnis in der Verwaltung in Aindling.

Michael Ostermair vermisste auf der Tagesordnung am Mittwoch das Thema Haushalt. Der Bürgermeister bat ihn in diesem Zusammenhang um Geduld. (jeb)

