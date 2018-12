04.12.2018

Architekt Spehs stellt erstmals aus

Seine allererste Ausstellung hat Dieter Spehs (links) bei Clemens Sandmeier in der Anwaltskanzlei Sandmeier & Sixta in Aichach.

Werke unter dem Titel „Nomos“ in Aichach zu sehen

Zum allerersten Mal überhaupt stellt Dieter Spehs seine Arbeiten aus. Der Architekt aus Augsburg malt schon seit seiner Kindheit. Seine erste Ausstellung zeigt er im Rahmen von „Kunst in der Kanzlei“ in der Anwaltskanzlei Sandmeier & Sixta in Aichach. Warum er ihr den Titel „Nomos“ gab, erklärt er am Freitag den vielen Besuchern der Vernissage.

Das Malen faszinierte ihn schon als Kind. Alles, was er in die Finger bekam, habe er vollgekritzelt, erzählt Spehs den Besuchern, unter denen viele Freunde und Familienmitglieder sind. Zu seiner Motivation sagt er: „Wenn ich male, dann aus mir heraus.“ Deshalb sei es auch für ihn spannend zu sehen, wie sich seine Arbeit entwickelt, wo sie hinführt.

Malen ist für den Augsburger schon immer ein Hobby und eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Diverse Ausbildungen, unter anderem bei dem Augsburger Künstler Rainer Kaiser, halfen ihm dabei, seine Technik zu verfeinern. Wobei er sich nicht auf eine bestimmte Technik festlegen lässt, wie seine Ausstellungsstücke zeigen.

Es sind alles frische Bilder, die er eigens für die Ausstellung malte. Vieles ist abstrakt, manches auch gegenständlich. Wie zum Beispiel seine Aquarellbilder, denen Spehs den Titel „anGERICHTet“ gab. Ob er den Titel so wählte, weil er in einer Kanzlei ausstellt? Gut möglich. Denn auch beim Titel der Ausstellung, Nomos, spielt er darauf an. Der bedeute Gesetz oder Gesetzmäßigkeit, erklärt Spehs den Besuchern. „Das passt wunderbar für eine Ausstellung in einer Anwaltskanzlei“, findet er.

Bei vielen seiner Arbeiten ist zu spüren, dass Spehs Architekt ist. „Geformte Linien“ nennt er die Werke, die er zum Beispiel aus Karton, Wachs und Jute oder Dachpappe machte. Viele schwarze Bilder, die mit Tusche unter anderem auf Zeitung gemalt wurden, sind unter den Ausstellungsstücken. Als Architekt habe er eine gewisse Affinität zu Tusche und gutem Papier, erklärt Spehs. (drx)

Die Werke sind für ein Jahr in der Anwaltskanzlei Sandmeier & Sixta während der Kanzleizeiten in der Steubstraße 6 in Aichach zu sehen.

