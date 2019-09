vor 31 Min.

Arzberger Classics für Kinder

Zum ersten Mal gibt es in der Klassik-Reihe auch Musik für die Jüngsten: Konzert am Sonntag im Pfarrzentrum

Zum ersten Mal gibt es in der Konzertreihe von Arzberger Classics auch ein Konzert für den Nachwuchs: Am Sonntag, 22. September, findet im Aichacher Pfarrzentrum ab 11 Uhr ein Konzert mit dem Titel „Waltraud und die Zeitmaschine“ statt. Da es ein speziell auf Kinder zugeschnittenes Konzert ist, gibt es nicht nur mit den Ohren viel zu entdecken, sondern auch viel zu sehen.

Wer mit auf Entdeckerreise gehen möchte, kann – so heißt es in der Einladung – neue Welten mit Musik erkunden und so eine Stunde mit Musik erleben, die Ingrid Hausl am Fagott und Sebastian Hausl am Schlagzeug gestalten werden. Ingrid Hausl ist spezialisiert auf Konzerte mit Kindern. Sie plant, gestaltet und moderiert Kinderkonzerte, zum Beispiel bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken, dem Folkwang Kammerorchester Essen, zusammen mit dem Acelga Quintett und der Munich Brass Connection und moderiert seit 2016 die Babykonzerte des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn.

Gedacht ist das Konzert am Sonntagvormittag im Aichacher Pfarrzentrum für Mädchen und Buben ab etwa fünf Jahren. Karten können online unter www.arzberger-classics.de oder telefonisch unter 08258/997444 reserviert werden oder auch direkt beim Konzert erworben werden. (AN)

