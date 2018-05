vor 17 Min.

Arzt klärt Schüler übers Impfen auf

Ob und wann und gegen was? Die Unsicherheit ist bisweilen groß. Gesundheitsamt informiert deshalb an Beruflichen Schulen und in Wirtschaftsschule Pöttmes

Von Vicky Jeanty

Pöttmes/Aichach-Friedberg Ob, wann und gegen was man sich im-pfen lassen sollte, wird kontrovers diskutiert. Und so war das Interesse der Schüler groß, als die Referenten des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg nach Vorträgen in den Berufsschulen Aichach und Friedberg an die Wirtschaftsschule nach Pöttmes kamen.

Am Freitagvormittag informierten dort Dr. Friedrich Pürner, Arzt und Leiter des Gesundheitsamtes, und Beate Oswald-Huber, sozialmedizinische Assistentin, im Rahmen der Impfwoche in Bayern umfassend. Beide zeigten sich sehr angetan vom Interesse, das die jungen Leute der achten bis zehnten Klassen an den Tag legten. „Ein derart motiviertes Publikum hatten wir bisher nicht“, bestätigte Pürner, der mit dem Beantworten der vielen Fragen kaum nachkam. Insgesamt zog er positive Bilanz der Woche.

Zum Impfen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Gegner und Befürworter führen jeweils gut fundierte Gründe an, es zu lassen oder es zu tun. Pürner ist ein klarer Befürworter. Seine langjährige Erfahrung als Arzt habe ihn darin bestätigt, dass Impfen generell eine wirksame Vorsorgemaßnahme sei, um sich und andere gegen schwere Infektionskrankheiten zu schützen. So seien beispielsweise Kinderlähmung und Pocken dank weltweit flächendeckender Impfmaßnahmen so gut wie ausgerottet. In seiner klar strukturierten Power-Point-Präsentation führte Pürner aus, welche Standardschutzimpfungen sinnvoll und angebracht sind. Bei Säuglingen, Kleinkindern und Jugendlichen sind das unterschiedliche Kombi- und Auffrischimpfungen, die je nach Alter vorzunehmen seien, so Pürner. Als Beispiele führte er die Kombi-Impfung Masern, Mumps, Röteln und Windpocken und die Impfung gegen Keuchhusten, Tetanus, Kinderlähmung oder Hepatitis an.

Auf Nachfrage einer Schülerin ging er näher auf die seiner Meinung nach empfehlenswerte Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs ein, die auch 14- bis 17-jährige Mädchen bereits in Anspruch nehmen können. Ganz allgemein zeigten Studien, dass massive Nebenwirkungen und gesundheitliche Komplikationen nach Impfungen rein statistisch nur in den seltensten Fällen auftreten würden. Generell spreche man von einer „guten Verträglichkeit“. Leichte Beeinträchtigungen nach Impfungen – wie kleine Ausschläge oder Fieber – seien eine „normale“ Reaktion des Körpers. „Die Impfung täuscht eine Infektion vor, der Körper muss ein Abwehrsystem entwickeln und baut Antikörper auf“, sagte Pürner. Umso folgenschwerer seien die gesundheitlichen Schäden bei denen, die im Erwachsenenalter – ohne entsprechende Schutzimpfung – beispielsweise an Masern oder Mumps erkrankten. Zur Sprache kamen auch die Impfempfehlungen für bestimmte Risikogruppen, die berufsbedingt in direktem Kontakt mit vielen Menschen sind.

Nachdem in Deutschland keine Impfpflicht bestehe, sei es der Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen überlassen, betonte der Referent. „Gesundsein ist für uns normal“, sagte Pürner. Entsprechend sieht er im Impfen ein „Privileg“, das es zu nutzen gelte. „Ihr müsst selbst aktiv werden“, appellierte er an sein junges Publikum. Der Aufwand, den Heranwachsende etwa in Bezug auf Führerschein, Beruf oder eigene Wohnung betreiben, sollte gleichermaßen für den Erhalt der Gesundheit gelten. „In vielen Ländern können die Menschen sich die Impfungen nicht leisten“, sagte Pürner. Aus den zahlreichen Fragen der Schüler entwickelten sich immer wieder kleine Diskussionen. Natürlich könne man nicht gegen alles impfen und natürlich gebe es keinen hundertprozentigen Schutz, trotz Impfung nicht doch zu erkranken, betonte Pürner. Im Anschluss an den Vortrag nutzten viele die Gelegenheit, ihren Impfpass auf Vollständigkeit überprüfen zu lassen. Dazu gab es für jeden eine eigene Dokumentation mit der Tabelle der wichtigsten Standardimpfempfehlungen.

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Aichach-Friedberg beteiligte sich mit den drei Aktionen an den Schulen und weiteren Beratungsangeboten an der Bayerischen Impfwoche. Laut Mitteilung erreichten die Fachleute mit fünf Vorträgen über 270 Schüler. Außerdem führte das Gesundheitsamt 90 Beratungen anhand von mitgebrachten Impfbüchern durch.

Themen Folgen