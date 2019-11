vor 5 Min.

Asphaltierung in Pöttmes wird verschoben

Das Bild zeigt die Bauarbeiten in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes im Sommer. Die Arbeiten neigen sich nun dem Ende zu.

Die geplante Vollsperre der Schrobenhausener Straße am Sonntag entfällt. Was daran schuld ist

Nach der seit Monaten andauernden Sanierung der Schrobenhausener Straße in Pöttmes sollte am Sonntag, 17. November, eigentlich die oberste Asphaltschicht aufgebracht werden. Damit wäre eine Vollsperre der Pöttmeser Ortsdurchfahrt verbunden gewesen. Doch der Einbau der obersten Asphaltschicht muss auf das Frühjahr 2020 verschoben werden. Das teilte das Staatliche Bauamt Augsburg mit und nannte als Grund dafür die Wetterbedingungen. Die noch ausstehenden Arbeiten werden ins Frühjahr 2020 verschoben.

Die Aufbringung des lärmmindernden Asphalts über die komplette Länge der Baustrecke sollte der Schlusspunkt der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt sein. Doch die Wetterprognosen sind ungünstig: Wie Christoph Eichstaedt, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt, mitteilte, können die Arbeiten am Sonntag nicht erledigt werden. Für den Einbau des Asphalts wäre trockenes Wetter erforderlich, Luft- und Bodentemperatur müssten deutliche Plus-Grade aufweisen.

Mittlerweile aber schwanken nachts die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch tagsüber reichen sie nach Angaben des Bauamtes nicht aus, um den Untergrund ausreichend aufzuwärmen. Daher würde bei einem Einbau des Dünnschicht-Asphalts die geforderte Einbauqualität nicht erreicht.

Auch die mittelfristige Wetterprognose falle so aus, dass eine Verschiebung um eine oder zwei Wochen wenig erfolgversprechend sei. Daher müssten die Arbeiten auf das kommende Frühjahr verschoben werden. Dann werde ein Wochenende mit einer Vollsperrung erforderlich sein. Da es sich bei der fehlenden Asphaltschicht lediglich um die obersten 1,5 Zentimeter der Straße handelt, kann sie über den Winter für den Verkehr freigegeben werden. Allerdings sei mit „gewissen Beeinträchtigungen“ beim Fahrkomfort zu rechnen, so das Staatliche Bauamt.

Insgesamt neigen sich die Arbeiten an der Schrobenhausener Straße dem Ende zu. Die derzeit noch fehlenden unteren Asphaltschichten in der Fahrbahn und im Gehweg im letzten Bauabschnitt sowie die Rest-arbeiten in den Randbereichen werden dem Bauamt zufolge bis Freitag, 29. November, abgeschlossen. Daher könnten voraussichtlich im Laufe des 29. Novembers die Sperrung sowie die Umleitung über Klingsmoos und Ehekirchen aufgehoben werden. Erst ab diesem Tag sei die Schrobenhausener Straße wieder frei befahrbar.

Die demnächst einzubauenden Asphaltschichten – Trag-, Binder- und Deckschicht im Gehweg – können im Gegensatz zum lärmmindernden Dünnschichtbelag auf der Straße auch bei den derzeit herrschenden Temperaturen eingebaut werden. (AN)

