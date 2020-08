vor 27 Min.

Asylhelfer vs. Landkreis: Es gibt Streit um W-Lan in Unterkünften

Nach Deutschland geflüchtete Menschen kontaktieren ihre Verwandten in der Heimat per Smartphone. W-Lan ist dabei von Vorteil. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es darum Streit.

Plus Das Landratsamt in Aichach widerspricht Behauptungen, wonach sie W-Lan in Flüchtlingsunterkünften verhindere. Worum es in dem Streit zwischen Kreis und Asylhelfern geht.

Von Evelin Grauer

Das Thema Internet in Asylbewerberheimen erhitzt im Landkreis Aichach-Friedberg weiter die Gemüter. Weil sich Mitarbeiter des Landratsamts falsch verstanden fühlen, gab es jetzt einen Pressetermin. Der Verein Refugees Online würde die größeren Heime kostenlos mit einem WLAN-Zugang ausstatten. Das Landratsamt lehnt dies ab - und erntet dafür viel Kritik.

Landrat Klaus Metzger verwehrte sich jetzt insbesondere gegen die Behauptung, das Landratsamt würde verhindern, dass die Asylheime mit Internet versorgt würden. Das Landratsamt richte lediglich von Amtswegen kein Internet in seinen Einrichtungen ein. Es stehe aber jedem Bewohner frei, sich über einen Surfstick, internetfähige Smartphones oder einen mobilen Router Internet auf eigene Kosten zu bestellen. „Die meisten Asylsuchenden sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen. Die organisieren sich doch selbst“, sagte Metzger.

Für den Fall, dass doch noch jemand Unterstützung braucht, sollen Info-Blätter in den Unterkünften ausgehängt werden. Das berichtete Simone Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde. Ihr sei durchaus auch bewusst, dass nicht jeder Flüchtling aufgrund fehlender Ausweise einen Internetvertrag abschließen kann, aber es komme ohnehin günstiger, wenn sich mehrere Familien oder Einzelpersonen zusammentun. So sei auch ein Vertrag mit einem unbegrenzten Datenvolumen besser finanzierbar.

Nach Kritik: Wie sich Landrat Klaus Metzger rechtfertigt

Zusammen mit Losinger wies Metzger darauf hin, dass das Landratsamt eine einheitliche Linie für alle Unterkünfte fahre und die heiße „Gleichbehandlung“. Der Verein Refugees Online würde vermutlich nur die vier Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises mit WLAN ausstatten, alle anderen Unterkünfte wären dagegen außen vor. Die gut 300 Kinder unter den Asylbewerbern wohnten aber größtenteils in kleineren, dezentralen Unterkünften. „Da würde Refugees Online kein Internet anbieten“, betont Losinger. Im Sinne der besseren Integration setze der Landkreis bewusst auf kleinere Wohneinheiten und nicht etwa, wie der Landkreis Dachau, auf viele große.

Auch die Regierung von Schwaben betreibe nur große Unterkünfte. Deshalb sieht Metzger keinen Widerspruch darin, dass die Regierung in ihren Einrichtung den WLAN-Zugang des Vereins erlaubt. Die Asylhelfer sehen hier ein uneinheitliches Vorgehen.

Metzger erwidert: „In den Einrichtungen, die wir betreuen, ist es überall gleich.“ Losinger führte zudem ein technisches Problem in vielen Häusern an: Oft gebe es dort nur eine Leitung und diese werde zwingend für das Nottelefon gebraucht.

W-Lan in Unterkünften: Das kritisieren die Asylhelfer

Einer der größten Kritikpunkte der Asylhelfer ist, dass Flüchtlingskinder in der Corona-Krise schulisch abgehängt werden, wenn sie keinen Internetzugang haben. Auch diesem Vorwurf widersprachen Metzger und Losinger. Letztere hat nach eigenen Angaben häufig mit dem Schulamt telefoniert – mit der Erkenntnis, dass die Grundschulkinder keine Probleme hätten, an die nötigen Schulmaterialien zu kommen. Dass Lehrer die Blätter teils per Post verschickt oder persönlich in den Heimen vorbeigebracht haben, ist für Metzger eine Selbstverständlichkeit. Der Lehrer habe sicherzustellen, dass die Schüler an die Materialien kämen.

Er verwies zudem darauf, dass ein Internetanschluss auch nichts nutze, wenn der Drucker fehle, um sich die Blätter auszudrucken. Dieses Zubehör fehle im Übrigen nicht nur bei Asylbewerbern und werde auch bei digitalen Förderungen nahezu nie berücksichtigt. Laut Losinger verfügten auch viele EU-Zuwanderer nicht über Internet.

Besonders gewurmt hat Metzger in der aktuellen Diskussion, dass oft die Rede davon gewesen sei, der Landkreis habe das Angebot von Refugees Online ausgeschlagen. „Der Verein ist aber nie auf uns zugekommen“, so Metzger. Ihm ist auch völlig unverständlich, warum es das Landratsamt „erwachsenen Männern abnehmen soll, dass sie im Internet surfen können“.

