11.02.2019

Atemberaubende Akrobatik und exotische Kostüme

Das Jubelprinzenpaar Prinzessin Martina I. und Prinz Gabriel I. von der Schromlachia Schrobenhausen und die Garde zogen in Aichach alle Register.

Für manche Showtanzgruppe ist bei Paartalia-Abend Turnhalle fast zu niedrig. Eine Prinzessin ist in Aichach besonders bekannt

Von Erich Echter

Ein Fest für die Augen war auch der zweite Showabend der Aichacher Paartalia am Freitag in der Narrenhochburg, der TSV-Halle. Zu sehen gab es flotte Garden und schmucke Prinzenpaare. Erstmals dabei war heuer die Showtanzformation TanzGlanz aus Buxheim. Die Gruppe ist amtierender Deutscher und Europäischer Meister im Showtanz mit Hebefiguren. Durch das Programm führte wieder in gewohnter Manier Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner.

Fester Bestandteil der Paartalia-Showabende sind die Schrobenhausener Narren: Mit einer starken Truppe kam die Schromlachia am Freitag nach Aichach. Die Narren aus der Lenbachstadt mit Präsidentin Johanna Ruf und Hofmarschallin Stephanie Schweiger an der Spitze feiern heuer ihr 40. Gründungsjubiläum. Mit dabei war natürlich das Jubelprinzenpaar, Prinzessin Martina I. und Prinz Gabriel I. Das Prinzenpaar kommt aus dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Besonders gut bekannt aber ist sicher Prinzessin Martina, sitzt sie doch im Vorzimmer von Bürgermeister Klaus Habermann, der auch Ehrensenator bei der Schromlachia ist.

Eine Augenweide war der Auftritt der Garde des Meringer Faschingskomitees Lach Moro. Neunmal wechselten die zwölf Gardetänzerinnen ihre Kostüme und begeisterten mit ihrer bunten Show das Publikum. Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner bezeichnete den aufwendigen Auftritt als „Feuerwerk der Kostüme“. Die Meringer Tänzerinnen sind eine begehrte Truppe im Landkreis. „Wir sind momentan mit zwei Gruppen unterwegs“, erzählte die ehemalige Tänzerin Ilona, die jetzt als Betreuerin fungiert.

Die Faschingsgesellschaft Germanica Kösching ließ mit ihren akrobatischen Einlagen bei manchem Gast mulmige Gefühle aufkommen. Mit einem schwindelerregenden Programm zeigte die Truppe um das Prinzenpaar Jessica I. & René I. spektakuläre Hebefiguren, die knapp unterm Hallendach endeten. Hofmarschallin Andrea Geidner, die durchs Programm führte, betonte, dass sie mit ihrer Truppe immer gern nach Aichach komme.

Der krönende und schwindelerregendste Auftritt war schließlich die Showeinlage von TanzGlanz aus Buxheim. Mit einer riesigen Mannschaft von 32 Akteuren war die Showtanzformation nach Aichach gekommen, um ihr Showprogramm „Viva La Vida“ zu präsentieren. „Wir wollen noch höher als Kösching hinauf“, kündigte eine Tänzerin vor dem Auftritt an: Die Tänzer haben ihr Versprechen gehalten. Schafften es die Köschinger fast bis an den First der Halle, kamen die Buxheimer mit ihren Hebefiguren ganz nach oben.

Eine Bildergalerie zum Gardetreffen finden Sie bei uns unter

aichacher-nachrichten.de/aichach

Themen Folgen