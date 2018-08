vor 34 Min.

„Atemwegsreizende“ Ziegenmilch auf Friedbergs Umgehung

An Ziegenmilch scheiden sich die Geister beziehungsweise Nasen. Das zeigt ein Vorfall, den Feuerwehr und Polizei Friedberg vom Chippenham-Ring melden.

Geschmäcker sind verschieden. Was der eine mag, findet der andere eklig. Auch an Ziegenmilch scheiden sich die Geister bzw. Nasen. Das zeigt ein Vorfall, den Feuerwehr und Polizei Friedberg vom Chippenham-Ring melden. Eine Paketfahrerin, die dort unterwegs war, hatte die Polizei angerufen. Der Grund: Auf einem Fahrzeug vor ihr kippte ein Fass um, Flüssigkeit lief aus. Der Geruch drang durch die Lüftungsanlage ins Fahrzeug der Frau, die ihn als so unangenehm und atemwegsreizend empfand, dass sie eine womöglich giftige oder gefährliche Flüssigkeit vermutete.

Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Friedberg rückten an, um das Übel zu beseitigen, das sich vor Ort zum Glück als ungefährlich herausstellte. Es handelte sich um mehrere hundert Liter Ziegenmilch. Die Feuerwehr reinigte großflächig die Fahrbahn, denn ein Problem hatte die Milch doch ausgelöst: Rutschgefahr.

