Atlas für Bildung

Der Landkreis gibt einen Überblick über Themenbereiche für Bürger und Lehrer

Gesundheit, Verbraucherwissen, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind einige der Themenbereiche, zu denen es im Landratsamt Aichach-Friedberg Bildungsangebote gibt. Um diese übersichtlich auffindbar zu machen, hat das Bildungsbüro des Landratsamtes nun einen Bildungsatlas herausgegeben. Eine weitere Zielgruppe des Atlas sind Lehrkräfte, heißt es in einer Pressemitteilung. Da sich viele der aufgeführten Angebote an Schülerinnen und Schüler richten, können die Lehrkräfte themenbezogen nach Inhalten suchen, die in den Lehrplan der jeweiligen Jahrgangsstufen passen. „Bislang war es teils ein Ergebnis des Zufalls oder einer aktiven und aufwendigen Recherche, wenn Bürgerinnen und Bürger von bestimmten Bildungsangeboten des Landkreises erfahren haben“, sagt Christopher Pabst vom Bildungsbüro des Landratsamts. Diese Lücke werde durch den Bildungsatlas geschlossen, der es ermöglicht, die Angebote miteinander zu vergleichen. So ist aufgeführt, welche Zielgruppen adressiert werden, welcher Zeitaufwand anfällt und wo die verschiedenen Formate stattfinden.

Vor allem das Themenfeld „Umwelt und Klimaschutz“ ist besonders stark vertreten: 15 Angebote vermitteln Wissen zu Fragen der Nachhaltigkeit, sparsamer Energienutzung und Abfallbeseitigung. Die weiteren Themenbereiche fassen Bildungsangebote aus den Feldern Medizin und Gesundheit, Natur und Kultur, Bildung und Beruf, Gesellschaft, Integration und Miteinander sowie Jugend, Erziehung und Prävention zusammen. Der Atlas ist auf den Internetseiten des Landratsamts, Bereich „Bildungsbüro“, zu finden. (AZ)