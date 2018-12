24.12.2018

Atmosphäre lockt viele Besucher

Beim Markt der Familie Eberle in Obergriesbach wird es eng. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr der Stiftung „Bunter Kreis“ zugute

Von Katharina Wachinger

Bis zum vierten Adventswochenende haben viele Weihnachtsmarkt-Liebhaber meist schon mehrere Märkte besucht. Einer darf für Anhänger in und um Obergriesbach nicht fehlen: der kleine Weihnachtsmarkt bei der Familie Eberle in Obergriesbach. Von Beginn an fand er stets am vierten Adventssamstag – oder, wie heuer, am Freitag vor dem vierten Advent – statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Spendenaktion zugunsten der Stiftung Bunter Kreis. Zudem ist der Markt einem Treffen in einem großen Freundeskreis gleich.

Der Regen, der den Veranstaltern am Freitagmorgen noch die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben hatte, hörte bis zum Nachmittag auf. Ab 16 Uhr kamen die ersten Besucher. Bis zum Abend füllte sich der Platz vor und zwischen den Ständen. Es wurde eng. Am Stand von Glasbläser Hubert Asam war es geräumiger. Er hatte sich mit seinem Gefährt in die Einfahrt zurückgezogen.

Asam zeigte nicht nur die Kunst des Glasblasens. Kinder durften ihre eigene Christbaumkugel blasen. Viele hatten seit Tagen diesem Termin entgegengefiebert. Die Spenden aus mehreren Glasbläser-Aktionen Asams fließen für den Bunten Kreis ein. Ein Teil der Spenden kam über den Losverkauf zusammen. 650 Preise waren im Lostopf, darunter Erwachsenen- und Kinderlose. Anja Klein und ihre Helferinnen hatten kein Problem, sie an den Mann oder die Frau zu bringen.

Die Familie Eberle kann sich auf die vielen Helfer aus ihrem Freundeskreis und der Nachbarschaft verlassen. Die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren dabei. Ob am Bratwurst-, Flammkuchen-, Steckerlfisch- oder Crêpesstand – alle Standbetreiber wissen, was zu tun ist. Dafür, dass der Glühweinkessel am offenen Feuer immer gut gefüllt war, sorgte Peter Bergmair.

Nicht nur die Wärme, auch das Kuchenbuffet lockte viele Besucher in den Stadl. Hier hatte Karl Gerbl kleine Krippen aus seiner Werkstatt ausgestellt. Die heimelige Atmosphäre des Marktes genoss auch Ingrid Karch vom Bunten Kreis, die immer wieder gerne nach Obergriesbach kommt. Auch Pfarrer Karl Heinz Reitberger stattete dem Markt einen Besuch ab. Spontan gesellte sich eine Bläsergruppe des Musikvereins Obergriesbach zu den Gästen und unterhielt sie mit weihnachtlichen Weisen.

An den Ständen und im Stadl wanderte Geldschein um Geldschein in die Sammeldosen. Eine ebenso wichtige Säule der Spendenaktion sind die Sponsoren. Auch in den Tagen nach dem Weihnachtsmarkt gingen oft noch Spenden ein, erzählte Inge Eberle beeindruckt. Sie will Anfang Januar in Begleitung einiger Helfer einen Spendenscheck an den Bunten Kreis überreichen.

Bei einer Führung durch den Ziegelhof in Stadtbergen (Kreis Augsburg) kann sich die Gruppe aus Obergriesbach ein Bild machen, wo und wie ihre Spenden eingesetzt werden. Seit 25 Jahren unterstützt der Bunte Kreis mit einem großen Hilfsangebot wie Pflegenachsorge, Patientenschulungen oder tiergestützter Therapie schwerst- und chronisch kranke Kinder.

