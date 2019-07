Attacke im Aichacher Freibad: Warum half niemand dem Opfer?

Nach dem Angriff von fünf Jugendlichen auf einen 13-Jährigen im Aichacher Freibad drängt sich die Frage auf, warum niemand dem Opfer half.

Der Angriff von fünf Jugendlichen auf einen 13-Jährigen im Aichacher Freibad wirft Fragen auf: Warum gingen fünf Jungs auf einen 13-Jährigen los? Wieso bekamen anscheinend nur so wenige Zeugen im gut besuchten Freibad etwas davon mit? Und vor allem: Aus welchem Grund half dem Opfer niemand?

Antworten werden hoffentlich die Ermittlungsergebnisse der Polizei liefern. Bis dahin ist es für plakative Schuldzuweisungen zu früh. Nicht alle, die nichts unternahmen, sind automatisch feige, ignorant oder egoistisch. Gerade, weil viel los war, bekam manch einer im Getümmel möglicherweise gar nichts von dem Vorfall mit – oder hielt den bitteren Ernst für harmloses Herumgealbere.

Sollten aber Besucher tatsächlich gesehen haben, dass der 13-Jährige in Bedrängnis war, und bewusst nicht eingegriffen haben, wäre das beschämend. Niemand muss sich alleine in Gefahr bringen. Aber an einem so belebten Ort wie dem Aichacher Freibad an einem heißen Sommertag sollten sich ein paar Couragierte finden, die nicht tatenlos dabei zusehen, wie eine Gruppe von fünf jungen Burschen – warum auch immer – einen Einzelnen vermöbelt.

