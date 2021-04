Auch Affing bekommt jetzt ein Corona-Schnelltestzentrum

Die Gemeinde Affing richtet ein Corona-Schnelltestzentrum in der Mehrzweckhalle ein. Noch gilt es Details zu klären. Doch der Start ist bald geplant.

Mit Unterstützung freiwilliger Helfer richtet auch die Gemeinde Affing ein Corona-Schnelltestzentrum ein. Es wird in der Mehrzweckhalle an der Affinger Grundschule entstehen. Start soll so schnell wie möglich sein.

Freiwillige Helfer betreiben das Affinger Schnelltestzentrum

Monika Barl von der Gemeindeverwaltung informierte den Gemeinderat am Dienstag über das Testzentrum. Das Konzept stehe, lediglich die Feinarbeit und Abstimmung mit den Helfern seien noch nötig. Bürgermeister Markus Winklhofer präzisiert auf Anfrage, dass die Helfer von den Feuerwehren der Gemeinde kommen sollen. Es werden sich aber auch weitere Freiwillige aus dem medizinischen Bereich engagieren.

Das Affinger Testzentrum soll im Mai eröffnet werden

Eröffnet werden soll das Testzentrum im Mai. Ziel sei es, ein- bis zweimal wöchentlich zu öffnen, so Winklhofer. Ihm ist eine Abstimmung mit umliegenden Gemeinden wichtig. Die Testzentren sollen an unterschiedlichen Tagen zur Verfügung stehen, damit die Menschen möglichst viele Anlaufstellen haben.

Bislang haben die Affinger die Möglichkeit, Schnelltests in der Praxis von Dr. Stephanie Wieke am Iglhof durchführen zu lassen.

