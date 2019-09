26.09.2019

Auch Landkreis lässt Aichach blühen

Drei Kreisverkehre werden zur Landesausstellung nach neuem Konzept bepflanzt. Während manche das gerne an allen Kreiseln machen würden, ist ein Kreisrat dagegen

Von Claudia Bammer

Zur Landesausstellung im nächsten Jahr soll die Stadt Aichach erblühen. Dazu verwandelt die Stadt Grünflächen in Staudenbeete, die zum einen ein farbenfroher schöner Anblick sein sollen und zum anderen als Nahrungs- und Lebensraum für Insekten und andere Tiere dienen. Die Stadt hat den Landkreis nun gebeten, sich mit ihren Flächen im Stadtgebiet daran zu beteiligen. Im Bauausschuss des Kreistags gab es dazu unterschiedliche Meinungen.

Wie berichtet, will die Stadt die Stauden für die Bepflanzung so auswählen, dass von Frühjahr bis in den Spätherbst Pflanzen blühen und außer im Jahr der Anpflanzung nicht gegossen werden muss. Vorbild ist die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm. Damit die Beete wenig Pflege brauchen, werden sie in mehreren Schichten aufgebaut: Auf frostsicheren Kies kommt Kompost, der erhitzt worden ist, damit er unkrautfrei ist. Darauf kommt eine Schicht aus feinem Split oder Sand, was verhindern soll, dass sich anfliegendes Unkraut breitmacht. Erste Flächen hat die Stadt bereits angelegt. Nun bat sie den Landkreis, sich mit einigen zentral gelegenen Flächen zu beteiligen. Die Stadt übernimmt die Bepflanzung und die Pflege, die einmaligen Kosten betragen 40 Euro pro Quadratmeter.

Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, im Ausschuss berichtete, kommen dafür fünf Kreisverkehre in Frage: an der AIC1 bei Walchshofen mit 490 Quadratmetern, an der AIC2 an der B300-Ausfahrt Aichach-Ost (Freisinger Straße) mit 490 Quadratmetern sowie zwischen Untergriesbach und Allenberg (Gemeinde Schiltberg) mit 315 Quadratmetern, an der AIC30 an der Schrobenhausener Straße (Aichach-Nord) mit 180 Quadratmetern und in Unterwittelsbach (80 Quadratmeter). Eine höhere Frequenz durch die Landesausstellung werden laut Müller wohl die Kreisverkehre an der B300-Abfahrt und wegen des Sisi-Schlosses in und bei Unterwittelsbach haben. Mit diesen drei Kreiseln solle der Kreis sich beteiligen, lautete der Vorschlag der Verwaltung.

Johann Settele (CSU) hatte eine klare Meinung: Der Kreis solle die Stadt unterstützen, indem er die Flächen zur Verfügung stellt, aber nicht für die Bepflanzung zahlen. Manfred Losinger (CSU) fand das Konzept „wichtig und richtig“, gab aber zu bedenken, dann müsse man das an allen Kreiseln im Landkreis tun. Katrin Müllegger-Steiger (Bündnis 90/Die Grünen) widersprach: „Ich sehe da sehr wohl einen Mehrwert auch für den Landkreis.“ Recht gab sie Settele aber in anderer Hinsicht, wenn auch mit anderer Stoßrichtung: „Man sollte sich schon überlegen, was man mit den anderen Kreisverkehren macht.“ Für Josef Moll (ÖDP) stand fest, dass sich der Landkreis als Gastgeber der Landesausstellung beteiliggen sollte, „aber mit allen fünf Kreisverkehren“.

Für Landrat Klaus Metzger war klar, dass es für Aichach keine Sonderregelung geben kann. Wegen der Landesausstellung sah er den Kreis aber in der Pflicht. Er plädierte dafür, sich mit den drei vorgeschlagenen Kreisverkehren zu beteiligen und über die anderen Kreisel später nachzudenken. Damit war der Ausschuss einverstanden, lediglich Settele stimmte dagegen.

Themen folgen