Auch Pierre Brice hat es in der Aindlinger Bücherei gefallen

Plus Seit 25 Jahren gibt es die Bücherei in Aindling. Das Jubiläum ist Anlass für Erinnerungen an große Auftritte vom ehemaligen Winnetou-Darsteller bis hin zu Werner Schmidbauer.

Von Martin Golling

25 Jahre Bücherei Aindling: Das weckt Erinnerungen an großen Andrang im Pfarrheim, als etwa Pierre Brice aus seinem Buch „Winnetou und Ich“ vorlas, Werner Schmidbauer aus dem Nähkästchen plauderte, Christoph Süß spöttelte, Helmut Zöpfl die Besonderheiten der bayerischen Sprache erschloss, der Schrobenhausener Barde Kurt Schwarzbauer mit Peter Maklar für beste Unterhaltung sorgte und Fritz Egner von den Größen der Rock- und Popmusik erzählte. Danach durfte sich das Publikum jeweils an Büfetts laben – legendär.

Lässig: Werner Schmidbauer plauderte 2008 zwischen seinen Liedern aus dem Nähkästchen. Bild: Martin Golling

Das alles und vieles mehr wäre nicht möglich gewesen, wenn sich nicht 1995 der Geistliche Rat Edmund Ernst und die damalige Kirchenpflegerin Marile Lefert für die Gründung einer Bücherei eingesetzt hätten. Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler brachte es auf den Punkt, als jüngst das Goldene Bücherei-Siegel verliehen wurde und dabei die Rede auf das Jubiläum kam: "Wir konnten damals einen echten Profi gewinnen, ein absoluter Glücksfall.“ Sie meinte damit die Leiterin der Bibliothek, Brigitte Lechner.

Was die Aindlinger Bücherei für Brigitte Lechner bedeutet

Lechner war es, die jene Menschen gewann, die zum Teil bis heute die Ausleihen managen, die Leserschaft betreuen und im Hintergrund viel bewegen. Dabei weckt diese Arbeit beim Besucher immer den Eindruck von Leichtigkeit. Das Team funktioniert. "Wir haben immer Spaß. Unser soziales Leben ist ein echtes, kein digitales“, erklärte Brigitte Lechner selbst und sie erinnert an die Kollegen aus den Büchereien in Rehling, Affing, Inchenhofen oder jüngst Dasing: "Da sind Freundschaften gewachsen.“ Zusammen waren sie bei Ausflügen des Sankt Michaelsbunds dabei – im Jahr 2019 etwa in Bologna. "Das mit der Bücherei ist nicht nur Geschäft, das ist auch Freizeit“, verrät Lechner ihre Grundhaltung.

Der Anfang der Aindlinger Bücherei: 2000 Bücher auf 40 Quadratmeter

Doch nicht immer läuft alles reibungslos wie etwa damals beim Start im Pfarrheim mit 2000 Büchern auf 40 Quadratmetern. Das ist viel zu eng, zumal sich die Bibliothek schnell zum Treffpunkt entwickelt. Im Jahr 2000 zieht die Bücherei in die frei gewordene Hausmeisterwohnung im ersten Stock des Pfarrheims: 120 Quadratmeter, einen Aufenthaltsraum mit Küche, separate Zimmer etwa für Belletristik, Sach- oder Kinderbücher – ein Traum. Der Zulauf verstärkt sich. Das System mit Karteikarten ist nicht mehr tragbar. Ein Computer mit Scanner muss her, alle Medien müssen eingepflegt werden. Nach der Sanierung der St. Martinskirche will die Pfarrgemeinde2006 nicht auf die Einnahmen aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung verzichten. Die Kommune springt ein – und es entsteht die Pfarr- und Gemeindebücherei Aindling. 2015 sucht die Pfarrei Räume für die Verwaltung der neuen Pfarreiengemeinschaft und der Bücherei wird es in der Wohnung zu eng. Nach der Schlecker-Pleite wird der Drogeriemarkt eine neue Heimat für die Bücherei. Die Gemeinden Aindling, Petersdorf und Todtenweis beteiligen sich nun ebenso wie die Pfarrei an der Miete für die nun 180 Quadratmeter große Bücherei.

Aindlinger Bücherei etabliert das "Bücherei-Brettl"

Neben der immensen Arbeit rund um das Ausleihgeschäft nehmen sich die 25 Frauen und drei Männer immer wieder Zeit, um mit der Bücherei Rehling für besondere kulturelle Schmankerl zu sorgen. Zusätzlich zu den großen Lesungen und Konzerten im Pfarrsaal finden seit 2016 in der Bücherei selbst Veranstaltungen unter dem Motto "Bücherei-Brettl“ statt: Eine Bühne für Autoren und Künstler aus Region. Mundartdichterin Rosy Lutz aus Klingen (Aichach) etwa war hier schon zu Gast.

Auch das ist Bücherei Aindling: Basteln mit Kindern beim Bücherflohmarkt im Herbst 2011. Bild: Martin Golling

Zum breiten Veranstaltungsprogramm gehören auch der Bücherflohmarkt samt Kaffee und Kuchen, für den circa 3000 Bücher sachlich und alphabetisch geordnet auf den Tischen liegen, Bastelangebote für Kinder, die Lesenacht mit Spielen, Vorlesen, Gespenstergeschichten samt Nachtwanderung, die Teilnahme am Ferienprogramm, Klassenführungen, der Einsatz als Mitglied der Jury beim schulischen Vorlesewettbewerb oder der Besuch am Beginn jedes Schuljahres in den ersten Klassen der drei Grundschulen der VG Aindling, um junge Leser anzulocken. Kurz: Die Macher der Pfarr- und Gemeindebücherei sind aus dem kulturellen Leben am Lechrain nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass Bürgermeisterin Hitzler unlängst bei der Verleihung des Goldenen Bücherei-Siegels nur eine einzige Bitte an sie hatte: "Bleibt bei der Stange, macht weiter.“

