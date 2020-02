04.02.2020

Auch Ruisinger ist jetzt durch

Kandidat aus Baar hat rund 70 Unterschriften

Jetzt hat auch Bürgermeisterkandidat Josef Ruisinger aus Baar die notwendigen Unterstützungsunterschriften, damit er bei der Kommunalwahl am 15. März antreten kann. Gestern Abend endete die Eintragungsfrist. Notwendig sind 50 Unterschriften. Bis Montagnachmittag lagen rund 70 für den Kandidaten des Bürgervereins in der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes vor. In der kleinen Gemeinde im Nordosten des Landkreises bewerben sich auch Roman Pekis (Wählergemeinschaft Baar) und Josef Reiter (Unabhängige Liste Baar) um die Nachfolge von Leonhard Kandler. Wie berichtet haben alle anderen neuen Wahlvorschläge im nördlichen Teil des Landkreises bereits in der vergangenen Woche die notwendigen Unterschriften erreicht. (cli)

