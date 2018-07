vor 53 Min.

Auch Turner aus China sind in Aichach vertreten

Die Vorbereitungen für das Sportereignis in der Kreisstadt liefen am Freitag auf Hochtouren. Die längste Anreise hatte eine 30-köpfige Delegation aus China.

Von Johann Eibl

Sie kommen aus allen Regionen des Freistaats, die Teilnehmer am vierten Bayerischen Kinderturnfest, das an diesem Wochenende in Aichach stattfindet. Die Landeshauptstadt ist dabei ebenso vertreten wie Bayreuth, Ansbach, Ingolstadt oder Augsburg. Nicht genug damit: Eine Gruppe aus China, die gestern vor dem Schulzentrum eintraf, wird für internationales Flair sorgen.

Unter der Leitung von Ying Zou sind 18 Kinder aus dem Reich der Mitte angereist, die am Samstag bei der Turn-Gala mitmachen; zur 30-köpfigen Delegation gehören auch einige Eltern und Betreuer. Sie sind Mitglieder im Youth and Children’s Center in Hangzhou. Mit dem Flugzeug reisten sie von Paris über München an. Am Sonntagabend geht’s zurück nach München, am Montag steht ein Flug über Neuschwanstein und Innsbruck auf dem Programm und dann erfolgt der Heimflug nach China über Rom.

Sie strahlten trotz der langen Anreise Freude aus, als sie am Freitag per Bus nach Aichach kamen. Beim Aufstellen für ein Erinnerungsfoto ging es vergleichsweise streng zu. Ganz vorne hatten die Buben und Mädchen ihre Koffer fein säuberlich aufgereiht. Es sieht ganz so aus, als würde bei ihnen Ordnungsliebe großgeschrieben.

Ein Staubsauger entfernt den letzten Schmutz

Am Freitag herrschte an vielen Orten in Aichach emsiges Treiben für das große Kinderturnfest. In der Halle an der Grundschule Nord warteten zwei Volleyballerinnen auf personelle Verstärkung. Auf dem Hallenboden lagen bereits einige Matten für die Wettkämpfe. Ein Staubsauger stand bereit, um auch die letzten Schmutzreste entfernen zu können. Das Gerät versagte vorübergehend seinen Dienst, doch vor der Halle standen Helfer, die in erster Linie mit dem Aufstellen von Tischen und Bänken beschäftigt waren, schon bereit, um den Staubsauger sogleich wieder zum Laufen zu bringen.

Wer sich anmeldet zu dieser Veranstaltung, der muss die rote Tür am Nebengebäude des Deutschherrengymnasiums passieren. Dort hat sich auch das Rote Kreuz einquartiert, das mit zehn Mitarbeitern im Einsatz ist. „Vielleicht werden wir mit einer kleinen Mannschaft hier sogar übernachten“, meinte Mario Pettinger.

Schulräume werden in Büros umfunktioniert

Die Schulräume wurden umfunktioniert in diverse Büros, etwa für den Bayerischen Turnverband und den TSV Aichach, der dieses Ereignis organisiert. Auf Bestellung gibt es für die teilnehmenden Kinder ein spezielles T-Shirt, das vorne auf dieses Ereignis hinweist. Auf der Rückseite wurden die Worte “I bims“ aufgedruckt. Dabei handelt es sich um das Jugendwort des Jahres 2017. Hier warten auch die Festschriften sowie weitere Unterlagen für die Teilnehmer darauf, abgeholt zu werden.

„Es ist noch einiges zu tun“, sagte am Freitagnachmittag Robert Held, der stellvertretende Vereinschef. „Aber es macht Spaß.“ Peter Hermannstädter, der andere Vize des TSV, hastete gerade mit einer Aktentasche unterm Arm vorbei. Direkt vor dem Eingang zur Halle hat sich die Handball-Abteilung positioniert. „Wir verkaufen Kuchen und Wurstsemmeln“, teilt Manfred Szierbeck mit, der Trainer der Aichacher Handballer.

Auf der nördlichen Seite des Josef-Bestler-Stadions steht ein großes Zelt, aus dem laute Musik zu hören ist. Thomas Wonnenberg, viele Jahre im Handballtor, ist gerade auf dem Weg dorthin: „Ich baue zusammen mit anderen Bänke auf.“ In der Dreifachturnhalle, wo es in zwei Monaten wieder um Handballpunkte gehen wird, sind ebenfalls ungewohnte Töne zu vernehmen.

Technik für Turngala steht

Dort wurden die Vorbereitungen für die Turn-Gala am Samstag bereits abgeschlossen. „Die Technik steht“, heißt es zufrieden aus dem Kreis der Mitarbeiter, die wie so viele andere Mitstreiter viele Stunden im Ehrenamt leisten. Wo sonst der Tisch für die Zeitnahme steht, findet man nun eine meterlange Anlage, von der aus Licht und Töne für die Gala, die jeweils zwei Stunden dauern wird, gesteuert werden. Am Samstag ab 8.30 Uhr ist hier die Generalprobe vorgesehen; jede Gruppe darf sich dann 20 Minuten lang präsentieren.

So manche Arbeit wurde bereits im Vorfeld erledigt. Beispielsweise die Anlieferung einer speziellen Matte für die Rhythmische Gymnastik, die der TSV Friedberg zur Verfügung stellt. Daher erklärte Andreas Berndt, im Bayerischen Turnverband für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Freitag: „Wir sind momentan ganz zufrieden. Wir sind gut im Zeitplan.“

