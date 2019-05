05:00 Uhr

Auch die Polizei in Aichach und Friedberg filmt jetzt mit

Auch in der Aichacher Polizeiinspektion sind jetzt Body-Cams im Einsatz. Damit können in Zukunft Tim Willander (links) und Raphael Oswald auf Streife gehen. Ein Knopfdruck genügt und das kleine gelbe Kästchen auf der Brust nimmt das Geschehen auf.

Die Inspektionen in Aichach und Friedberg können ab sofort die neuen Uniform-Kameras benutzen. In Kühbach sind die Body-Cams bald im Einsatz.

Sie ist knapp Handteller groß, knallgelb und auf der dunkelblauen Uniform nicht zu übersehen: die neue Kamera, mit der derzeit die bayerische Polizei ausgerüstet wird. Seit Donnerstag verfügen auch die Inspektionen in Aichach und Friedberg über sogenannte Body-Cams. Sie sollen vor allen Dingen eines: Straftaten verhindern helfen.

Zwei Aichacher Polizisten präsentieren die Body-Cams an ihrer Uniform

Tim Willander und Raphael Oswald von der Aichacher Polizei tragen die Body-Cams auf der Brust ihrer Uniform, als wäre sie da schon immer gewesen. Noch ein zusätzliches Teil? Willander stört’s nicht. „Wir haben so viel dabei“, sagt der Polizist und zeigt auf seinen Gürtel, an dem unter anderem Handschellen und Pistole hängen. Oswald ist sich sicher: „Es gibt immer wieder Situationen, wo die Kameras praktisch sind.“

Im Polizeipräsidium Schwaben Nord ist Robert Kühnel verantwortlich für das Projekt Body-Cams. Zur Einführung im Landkreis kommt eigens nach Aichach. Der Polizei sei die Akzeptanz in der Bevölkerung sehr wichtig, betont er. Deshalb werden die zwei Body-Cams der Aichacher und die drei der Friedberger Inspektion erst nach dem Pressetermin am Donnerstag öffentlich eingesetzt.

Erfahrungswerte bringt Kühnel trotzdem schon mit. Aus der Erprobungsphase unter anderem an der Augsburger Polizeiinspektion Mitte, deren stellvertretender Leiter er ist, weiß er: Die Beamten empfinden die Kameras als hilfreich. 83 Prozent der insgesamt 300 Polizisten haben sich nach dem einjährigen Testlauf für Body-Cams ausgesprochen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Überwacht fühlen sie sich dadurch nicht.

Überwachung ist auch nicht die Aufgabe der Geräte. Sie sollen vor allem vorbeugen. Allein das Wissen, dass eine Videoaufzeichnung läuft, kann Menschen davon abhalten, zum Beispiel weiter aggressiv zu sein. In einem Viertel aller Fälle stellte die Polizei in der Probephase eine „deutlich präventive Wirkung“ fest, betonte Kühnel. Die sei erstrangig. Zugleich gehe es um den Schutz der Beamten: vor Beleidigung, körperlichen Angriffen oder ungerechtfertigten Anschuldigungen. Außerdem ist mit den Aufzeichnungen eine objektive Beweisführung möglich. Kühnel macht aber klar: „Die Kamera ist kein Allheilmittel.“

Die Polizei in Aichach will mit den Body-Cams Erfahrungswerte sammeln

Aichachs Polizeichef Erich Weberstetter ist schon gespannt, wie sich die Kameras bewähren werden: „Wir wollen Erfahrungswerte sammeln.“ Alle seine Leute sind mit ihr geschult und dürfen sie nutzen. Sie wissen, wie sie funktioniert, aber auch wann sie sie einsetzen dürfen (siehe Info-Kasten). Ähnlich ist es in Friedberg. PI-Chef Alexander Wagenpfeil will aber, dass die Body-Cams dosiert eingesetzt werden. Beim historischen Altstadtfest oder beim Volksfest werden sie deshalb nicht Standard sein. „Das ist das falsche Signal“, findet Wagenpfeil. Schließlich gebe es in Friedberg keine Szene wie etwa in Augsburg am Königsplatz. Deshalb verzichtet er auf eine Vorfestlegung von Orten oder Veranstaltungen für den standardmäßigen Einsatz von Body-Cams.

Die Beamten in Aichach können die Body-Cams freiwillig tragen

Ähnlich will das auch sein Aichacher Kollege Weberstetter handhaben. Einen Einsatzort hat er trotzdem schon im Kopf: das Kühbacher Brauereifest, bei dem es „regelmäßig Widerstände und Streitigkeiten“ gebe. Anders wie beim Aichacher Stadtfest oder dem Volksfest, die seien eher ruhiger, erklärt Weberstetter.

Aichachs Inspektionsleiter geht davon aus, dass seine Leute die Kamera freiwillig mitnehmen werden. Tim Willander und Raphael Oswald haben sich das vorgenommen. Oswald kann sich gut vorstellen, dass er Leute, die Ärger machen, „runterholen“ kann, wenn er die Videoaufzeichnung ankündigt. Die Kamera zu tragen „ist kein Schaden“, ist er überzeugt.

Die Rechte der Bürger

Aufzeichnung Standardmäßig zugelassen sind Video-Aufzeichnungen nur in Ausnahmefällen. Dazu zählen bestimmte Orte (Drogenszene, Prostitution), gefährdete Objekte bei Terrorgefahr oder Ereignisse mit Menschenansammlungen wie zum Beispiel Fußballspiele. Sonst dürfen Polizisten die Kamera nur einschalten, wenn es um ihren Schutz oder den Schutz Dritter geht. Wenn es die Situation zulässt, soll der Beamte die Aufzeichnung zuvor ankündigen. Die Body-Cam darf nur offen von Uniform-Trägern eingesetzt werden und zudem niemals verdeckt.

Datenschutz Die Daten können nur per Kabel auf den Server der jeweiligen Inspektion gezogen werden. Ein Aichacher Video kann also zum Beispiel in der Inspektion in Friedberg nicht geöffnet werden. Das bedeutet auch: Selbst wenn eine Kamera gestohlen wird, sind die Daten sicher. Sie können nicht gelesen werden.

Speicherung Die Videos werden maximal 21 Tage lang gespeichert und dann gelöscht – außer sie sind als Beweismittel nötig. Selbst löschen können die Polizisten die Videos übrigens nicht.

