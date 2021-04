Auch diesmal nicht: Baron sagt das Kühbacher Brauereifest ab

Zuletzt hatten die Kühbacher noch auf ein abgespecktes Brauereifest gehofft. Nun aber ist klar: Die Veranstaltung ist unmöglich. Was das bedeutet.

Die Hoffnung war angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie zuletzt verschwindend gering. Nun ist es offiziell: Auch in diesem Jahr findet kein Kühbacher Brauereifest statt. Angesichts der geltenden Beschränkungen sei eine Abhaltung der "unheimlich beliebten Veranstaltung" schlicht undenkbar, so die Brauerei in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Kühbacher spielen ein Brauereifest in reduzierter Form durch

Schon im vergangenen Jahr hatte das Brauereifest wegen Corona eine Zwangspause einlegen müssen. Alle Beteiligten, der TSV, die Kühbacher Burschen und das Team der Brauerei, hatten sich deshalb schon auf dieses Jahr gefreut. Doch die Chancen für die Veranstaltung, die traditionell übers lange Christi-Himmelfahrt-Wochenende stattfindet, wurden zuletzt immer geringer, auch für eine zuletzt angedachte reduzierte Variante.

Umberto Freiherr von Beck-Peccoz erklärt am Dienstag: "Bis vor wenigen Wochen haben wir noch alternative Konzepte, etwa eine reine Open-Air-Veranstaltung auf unserem Betriebsgelände oder ein dezentrales 'Brauereifest im Wirtshaus' in Zusammenarbeit mit unseren zahlreichen Wirten in der Region, erarbeitet (...) und grundsätzlich für machbar gehalten." Nun sei nicht zuletzt durch die bundesweite Corona-Notbremse eine Wiedereröffnung der Gastronomie in weite Ferne gerückt und damit auch jedes gesellschaftliche Event. "Daher müssen wir schweren Herzens auch heuer unser Brauereifest der Seuchenbekämpfung opfern", so der Kühbacher Baron.

Baron: Die Absage ist ein schwerer Schlag für die Gäste des Brauereifestes

Beck-Peccoz spricht von einem weiteren schweren Schlag für die weit über 20.000 Gäste, aber auch für die Brauerei und die beiden Kühbacher Vereine, denen bedeutende Einnahmen verloren gingen. Für die Stammgäste soll es aber wie im vergangenen Jahr ein "kleines Trostpflaster" geben: Von Freitag, 7., bis Samstag, 15. Mai, erhält jeder Kunde des Brauerei-Getränkemarktes zwei Flaschen Kühbacher Festbier (oder eines Getränkes nach Wahl) bei seinem Einkauf dazu.

Die Brauerei Unterbaar hat ihr Brauereifest schon vor Wochen abgesagt

Die Brauerei Unterbaar hat ihr Brauereifest schon vor einigen Wochen abgesagt. Der Kühbacher Baron, der auch das Aichacher Volksfest betreibt, will aber, wie er in der Pressemitteilung schreibt, für dieses Jahr "keine Hoffnungen auf Großveranstaltungen wecken". Er sei aber optimistisch, dass aufgrund der Impfkampagne im nächsten Jahr wieder gemeinsam gefeiert werden kann. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren: