vor 41 Min.

Audi mit AIC-Kennzeichen fährt in München Frau an

Der Fahrer eines silbernen Audi mit AIC-Kennzeichen fährt in München bei Rot über die Ampel. Er erfasst eine 22-jährige Frau. Dann flüchtet er.

Der Fahrer eines silbergen Audi mit AIC-Kennzeichen hat am Montag in München eine junge Frau angefahren und ist geflüchtet. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, erlitt die 22-Jährige bei dem Unfall um 1.30 Uhr schwere Verletzungen.

Der Fahrer des silbernen Audi fährt in München bei Rot über die Ampel

Die Münchnerin befand sich auf dem Gehweg der Häberlstraße und überquerte bei Grünlicht die Lindwurmstraße in Richtung Goethestraße. Gleichzeitig war der Audi die Lindwurmstraße stadteinwärts. Er missachtete allerdings die rote Ampel am Goetheplatz und fuhr in die Krezung ein. Ein Taxifahrer, der die Häberlstraße über den Goetheplatz in Richtung Goethestraße befuhr, bremste schaft und konnte so einen Zusammenstoß mit dem querenden Audi verhindern. Der Audi fuhr weiter und erfasste die 22-jährige Fußgängerin frontal.

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Der Audifahrer flüchtete auf der Lindwurmstraße in Richtung Sendlinger-Tor-Platz.

Die Münchner Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Münchner Polizei hofft nun auf Hinweise. Zeugen sollen sich sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, München unter 089/6216-3322 in Verbindung setzen. (jca)