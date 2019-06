vor 30 Min.

Auf Entdeckertour bei kleinen Forschern

Die Grundschule Adelzhausen-Tödtenried ist wieder als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.

Von Alice Lauria

Wie die allermeisten Kinder ist auch die Zeitungsente Paula Print neugierig. Sie will die Welt entdecken und erforschen. Darum lässt sie auch alles stehen und liegen, als sie von dem Forscherfest der Grundschule Adelzhausen-Tödtenried hört und macht sich sofort auf den Weg dorthin. Die Schüler freuen sich, dass sie der AN-Ente von ihren Projekten und Experimenten erzählen können.

Stolz zeigen sie ihr, was sie in den letzten Wochen gelernt und erforscht haben. Die spannenden Experimente bringen der Grundschule schon die zweite Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ ein. Das feiern die Schüler mit einem unterhaltsamen Fest, und Paula hört sich natürlich auch die Lieder und Erzählungen an. Rektorin Gudrun Daniel sagt, wie wunderbar sie es findet, dass die Kinder ihrer Schule so wissbegierig sind. Dann geht die AN-Ente auf eigene Faust auf Entdeckertour und lässt sich von den Zweit- bis Viertklässlern die verschiedenen Experimente erklären. In der Elektronikwerkstatt trifft die Zeitungsente zum Beispiel Jost aus der 3b, der ihr und dem Zweitklässler Marcel zeigt, wie er einen Stromkreis mit einem Verstärker baut. „Wir wollen den so bauen, dass ihn alle im Klassenzimmer hören können“, erzählt der begeisterte Forscher.

An einem anderen Tisch trifft Paula die beiden neunjährigen Jungen aus der 3a, Jona und Melvin. Mit leuchtenden Augen testen die beiden einen selbst gebauten Lügendetektor. Paula Print legt ihren Flügel lieber nicht auf das Gerät, eine Zeitungsente darf sich schließlich nicht beim Schummeln erwischen lassen. Auf ihrem Weg durch die Schule zu den verschiedenen „Forscherlaboren“ watschelt Paula an allerlei Köstlichkeiten vorbei, die die Eltern mitgebracht haben. Auch ein (fast) maßstabsgetreues Modell des Sonnendorfes Sielenbach entdeckt die neugierige AN-Ente. Hier haben die Kinder beim Projekt „erneuerbare Energien“ liebevoll das komplette Dorf nachgebaut. Alufolie wurde zu Straßen und Drähte zu Hochspannungsleitungen. Sehr anschaulich kann Paula Print hier sehen, welche Energiequellen in Sielenbach verwendet werden. Sie findet es ganz erstaunlich zu lesen, dass in Sielenbach achtmal mehr Energie vor Ort durch Sonne, Biogas und Wind erzeugt als verbraucht wird.

In der Stoffwerkstatt lernt Paula einiges über die Beschaffenheit verschiedener Stoffe. Zum Beispiel sieht sie, wie viel 50-Gramm-Watte im Vergleich zu 50-Gramm-Mehl oder Eisen ist. Aber besonderen Spaß hat Paula beim Erschnüffeln und Erkennen verschiedener Gerüche. Curry riecht ganz anders als Lebkuchengewürz, vom Pfeffer muss die arme Paula furchtbar niesen. Dafür findet sie den Duft von Vanillezucker sehr lecker.

Einen Tisch weiter trifft die Zeitungsente die siebenjährige Eva aus der Klasse 1b. Die Erstklässler haben dieses Jahr noch nicht forschen dürfen, sondern sehen sich die Experimente ebenso interessiert an wie die Zeitungsente und die Eltern. Eva probiert mit ihrer Oma aus, wie man mit Salzwasser auf schwarzem Papier malen kann. „Man muss es trocken föhnen, dann wird es sichtbar“, erklärt Eva. Nach einem leckeren Stück Kuchen geht Paula mit auf den Pausenhof, um mit den Kindern zu spielen, und freut sich darüber, was sie heute alles gelernt hat.

Themen Folgen