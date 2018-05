vor 60 Min.

Auf Gleis zwei werden die Unglückszüge weggeräumt

Erst am Mittwochnachmittag gibt die Polizei Unfallstelle frei. Noch ist offen, wann die Bahnstrecke befahrbar ist.

Von Christoph Lotter und Carmen Jung

Die Paartalbahn ist seit dem Zugunglück am Montagabend gesperrt. Die Bayerische Regiobahn (BRB) hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, um die Passagiere zu befördern. Eine zentrale Frage am Tag danach lautete für viele: Wann wird die Strecke wieder befahrbar sein? Die Hoffnung, das könnte bereits am Nachmittag der Fall sein, erfüllte sich nicht.

Bereits in der Nacht hatte die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Gestern wurde außerdem ein Sachverständiger hinzugezogen, der gegen Mittag an der Unglücksstelle eintraf. Erst am mittleren Nachmittag gab die Polizei die demolierten Züge frei. Damit konnte die Beseitigung des Triebwagens und des Güterzuges starten. Unter den Augen von zahlreichen Schaulustigen, Fotografen und Fernsehkameras kam gegen 17 Uhr Bewegung in die Szenerie. Erwartet wurde vor Ort ein Hilfszug mit Hydraulikhebern.

Lange Zeit war anschließend hinter den weiträumigen Absperrungen nur wenig zu erkennen. Eine rote DB-Lok blockierte die Sicht auf die Unfallstelle. Arbeiter tummelten sich um die zwei verunglückten Züge und die Lok. Hin und wieder stieg etwas Rauch auf. Angaben über den Zeitraum, den die Beseitigung in Anspruch nehmen würden, konnten die Verantwortlichen vor Ort zu diesem Zeitpunkt nicht machen. Gegen 18 Uhr trennten sich schließlich die zwei Zugfronten unter lautem Knarren und Knirschen voneinander. Der Güterzug war aus eigener Kraft ein Stück zurückgesetzt. Die Arbeiten dauerten bis in die Abendstunden hinein an. Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums war zu Redaktionsschluss ein Ende nicht absehbar.

Erst wenn die Unglückszüge entfernt sind, können Fachleute feststellen, ob Schäden am Gleis und am Oberbau entstanden sind, die dann repariert werden müssten. Bereits gestern am späten Nachmittag stand deshalb für die Deutsche Bahn fest, dass mit einer Freigabe der Strecke nicht vor dem heutigen Mittwoch zu rechnen ist.