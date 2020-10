vor 16 Min.

Auf Obergriesbacher Spielplätzen müssen große Hunde draußen bleiben

Große Hunde und Kampfhunde müssen in Obergriesbach jetzt an eine kürzere Leine.

Plus Im Gemeinderat wurde auch über eine generelle Maulkorbpflicht diskutiert. Außerdem ging es um die Fördermöglichkeiten durch die Dorferneuerung.

Von Stefanie Brand

Kommen Maßnahmen im Zuge der Dorferneuerung für die Gemeinde Obergriesbach eigentlich infrage? Diese Frage stellte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann am Dienstagabend den Gemeinderäten. Hintergrund war ein Besuch von Vertretern des Amtes für Ländliche Entwicklung und ein Streifzug durch die Gemeinde. Dabei wurden einige Gegebenheiten im Ort besonders betrachtet, wie etwa das Gemeinschaftshaus, das Bauernhaus an der Kirche, die Schlosswirtschaft, der Weiher und auch die Verwaltung.

Hörmann erklärte, die Zuschüsse, die bei der Umsetzung einer Maßnahme winken, seien zwar „verlockend“, aber sie müssen der Gemeinnutzung dienen. Und für eben diesen Zweck gebe es bereits Vereinsräume und Begegnungsstätten im Ort. „Wir haben diverse Szenarien durchgespielt und sind zu dem Schluss gekommen: Obergriesbach hat diese Räumlichkeiten – Gott sei Dank – schon“, berichtete der Rathauschef.

Gemeinderat Johannes Asam fragte nach, ob die Förderungen nur für Gebäude gelten würden, oder ob auch Zuschüsse für die Anlage von Freiflächen denkbar wären. Dies bestätigte Hörmann und erklärte: „Wir haben uns den Weiher angeschaut, der uns als Objekt gut gefallen würde – uns aber leider nicht geeinigt.“ Diese Tatsache sowie das Fehlen eines zentralen Dorfplatzes im Ort veranlasste die Räte dazu, Vertreter des Amtes in den Gemeinderat zu bestellen. Vielleicht könne nach einem Vortrag die Idee reifen.

Hunde sollen an kürzere Leine

Ein weiteres Thema der Sitzung, das zumindest kurzzeitig für eine Diskussion sorgte, war der Neuerlass der Verordnung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden. Diese sogenannte Hundehaltungsverordnung, die sich an der gültigen Gesetzgebung orientiert und über die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Dasing hinweg einheitlich gestaltet werden sollte, beinhaltet nun zwei Änderungen. Die Leinenlänge wurde von drei Metern auf zwei Meter verkürzt; auf Spielplätzen dürfen große Hunde und Kampfhunde sich künftig nicht mehr aufhalten.

Peter Liebl wünschte sich eine Ergänzung einer Maulkorbpflicht, die jedoch nicht grundsätzlich durchsetzbar sei. Johannes Asam gab zu bedenken, dass nicht nur Kinder besonders geschützt werden müssen, sondern auch ältere Menschen. Auch das könne nicht im Rahmen der Verordnung festgelegt werden, hieß es. Manfred Kern hätte das Spielplatzverbot gerne auf alle Hunde ausgeweitet und nicht nur auf große Hunde und Kampfhunde, für die die Hundehaltungsverordnung gilt. Diese wurde final mehrheitlich beschlossen. Hörmann ergänzte, dass bei Bedarf weitere Regelungen für die Gemeinde Obergriesbach beschlossen werden könnten.

Obergriesbacher Gemeinderat behandelt Bauanträge

Zudem hat der Obergriesbacher Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend zahlreiche Bauanträge abgehandelt: In der Stefanstraße kann ein Einfamilienhaus errichtet werden. In der Annastraße darf eine Dachwohnung von 50 Quadratmetern Größe im Dreifamilienhaus eingebaut werden. Im Zeller Weg darf ein Wintergarten an ein bestehendes Wohnhaus angebaut werden. Und auch der Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Errichtung eines Zauns Am Bahnhof stimmte die Mehrheit der Ratsmitglieder zu. Der Antragsteller, dessen Grundstück zur Kreisstraße hin ausgerichtet ist, darf einen 1,60 Meter hohen Zaun errichten. Im Bebauungsplan wurde eine Höhe von 1,20 Meter festgelegt.

Darüber hinaus vergaben die Räte den Auftrag zur Kanalbefahrung an die Firma Weißenhorn aus Königsbrunn. Sie gaben mit rund 127.000 Euro das wirtschaftlichste Angebot ab.

Weitere Themen aus der Sitzung

Veranstaltungen in der Gemeinde Die Bürgerversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie heuer nicht stattfinden konnte, könnte Anfang 2021 stattfinden. Der Volkstrauertag wird im kleinen Kreis stattfinden.



Baumschnitt Um den Rückschnitt der Bäume im Gemeindegebiet fachmännisch umsetzen zu können, wird eine Fachfirma aktiv werden – und zugleich die Mitarbeiter des Bauhofs anlernen. Bürgermeister Hörmann plant, in „sensiblen Bereichen" die Anwohner im Vorfeld zu informieren.



Ehrung für früheren Bürgermeister Josef Schwegler, der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Obergriesbach, erhält die Kommunale Verdienstmedaille in Silber. Schwegler wird die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in Gersthofen vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann in Empfang nehmen.



