Auf dem Heimweg vom Plärrer: Junger Aichacher schlägt im Zug zu

Mehrere Plärrer-Heimkehrer gerieten in der Paartalbahn nahe Aichach aneinander. Dann schlug ein heute 20-Jähriger zu. Wie das Aichacher Jugendgericht urteilt.

Von Gerlinde Drexler

Über eine „fantastische Beweislage, wie man sie selten hat“, freute sich Staatsanwältin Beate Schauer. Bei der Schlägerei, um die es kürzlich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach ging, waren im September vergangenen Jahres alle Beteiligten auf dem Heimweg vom Plärrer in Augsburg gewesen. Obwohl alle alkoholisiert waren, konnten sie sich im Großen und Ganzen noch ganz gut erinnern. Nur die Anzahl der Faustschläge, die ein 20-Jähriger aus Aichach einem 21-jährigen Studenten im Zug nach Aichach verpasste, war unklar. Er war wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

Nur durch den Gang getrennt saßen der Aichacher und seine Freunde neben dem Studenten und seinen Begleitern im Zug. Als der 21-Jährige zu dem Aichacher schaute und zu lachen anfing, bezog dieser das auf sich. Er fühlte sich provoziert. Als er den Studenten fragte, ob er ein Problem habe, habe der mit Beleidigungen geantwortet, sagte der Aichacher aus.

Mitreisende beobachtet „wuchtigen Schlag“

Auch seine Freunde bestätigten in ihren Zeugenaussagen die Beleidigungen und Provokationen. Auch wenn sie sich nicht mehr erinnern konnten, was konkret gesagt worden war. Sicher waren sich die Freunde, dass der Aichacher den Studenten nur einmal ins Gesicht geschlagen habe. Einen „wuchtigen Schlag“ sah eine 28-jährige Mitreisende. Sie war damals auf die Gruppen aufmerksam geworden, als es hinter ihr plötzlich laut wurde.

Im ersten Moment sah sie einen jungen Mann, der auf den Sitz einschlug. Erst dann realisierte sie, dass dort jemand saß. Einige Menschen hätten um die Sitzgruppe herumgestanden und die beiden schnell getrennt, sagte die 28-Jährige aus. Wie oft der Angeklagte zugeschlagen hatte, konnte sie nicht sagen. Sie erinnerte sich: „Er war ziemlich aufgebracht.“ Der Freund der 28-Jährigen, der im Zug in Blickrichtung zu den Plärrer-Heimkehrern saß, sagte aus: „Es war auf jeden Fall mehr als ein Schlag.“ Aus dem Bewegungsablauf schloss er, dass es sich um Faustschläge handelte.

Opfer selbst kann sich nur eingeschränkt erinnern

Der Student selbst hat laut seiner Aussage nur eine „eingeschränkte Erinnerung“. Mit fünf bis sieben Bier hatte er von allen Beteiligten am meisten Alkohol getrunken. Der 21-Jährige wusste noch, dass er im Zug schräg gegenüber von dem Aichacher gesessen hatte. Dunkel konnte er sich auch an eine verbale Auseinandersetzung erinnern. Der 21-Jährige weiter: „Ich kann mich schemenhaft erinnern, dass er plötzlich vor mir stand.“ Ab da setzte bei ihm jede Erinnerung aus.

In der Notaufnahme im Aichacher Krankenhaus wurde bei ihm eine Platzwunde am rechten Augenlid genäht. Gut eine Woche lang habe er ein Taubheitsgefühl in der rechten Schädelhälfte gehabt, so der Student. Außerdem hatte er Schmerzen an Hals und Wirbelsäule. Laut ärztlichem Attest hatte der Student an der Wirbelsäule mehrere Blockaden, also eine eingeschränkte Beweglichkeit. Rund zwei Wochen lang habe er die Folgen der Auseinandersetzung gespürt, erzählte der 21-Jährige.

Staatsanwältin zum Angeklagten: „vollkommen falsch reagiert“

Staatsanwältin Schauer hielt dem Angeklagten zugute, dass er geständig war und sich am nächsten Tag schon bei dem Studenten entschuldigt hatte. Schauer ging von nur einem Faustschlag aus. Der sei allerdings erheblich gewesen, kritisierte sie. Sie plädierte wegen vorsätzlicher Körperverletzung für einen Freizeitarrest sowie 48 Sozialstunden. Dem schloss sich Jugendrichterin Eva-Maria Grosse an. Sie ging davon aus, dass der Aichacher provoziert und beleidigt worden war und bei ihm „irgendwann das Fass übergelaufen“ war. Grosse sagte zum Angeklagten: „Sie haben leider vollkommen falsch reagiert.“ Er hätte die Beleidigungen auch bei der Polizei anzeigen können.

Verteidiger Matthias Rother hatte vor dem Urteil Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Der Student sei gewarnt worden und habe trotzdem die Provokationen fortgesetzt. Rother argumentierte: „Die Rechtsordnung sieht in so einem Fall einen Freispruch vor.“

