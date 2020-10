vor 20 Min.

Auf dem Höger-Anwesen praktiziert künftig ein Kinesiologe

Kinesiologie ist ein alternatives Heilverfahren. In Aindling eröffnet eine solche Praxis. Der Bauausschuss hat einer Nutzungsänderung zugestimmt.

Plus Ein Gebäude der früheren Baufirma Höger in Aindling wird nun als Praxis für die Alternativ-Medizin genutzt.

Von Johann Eibl

Bei der Kinesiologie handelt es sich um ein alternatives Heilverfahren. Es soll Blockaden lösen, Stressreaktionen abbauen und Wohlbefinden erzeugen. Wer auf diese Weise behandelt werden will, der kann künftig in Aindling im Zieglerweg vorsprechen. Dort wird im Gebäude, wo früher die Baufirma Höger zu Hause war, ein entsprechender Praxisraum errichtet.

Bauausschuss genehmigt Nutzungsänderung

Höger hatte im Jahr 2015 nach einem halben Jahrhundert seinen Betrieb eingestellt. Mit der Nutzungsänderung in Richtung Kinesiologie hatte sich der Bauausschuss der Marktgemeinde Aindling zu befassen. Dazu erklärte Bürgermeister Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage unserer Redaktion: „Das ist in Ordnung. Nach außen gibt es keine Veränderung.“

Ebenfalls als unproblematisch erwies sich das Vorhaben in Eisingersdorf, in der Waldstraße einen Milchviehstall mit Nebenräumen und Güllegrube zu bauen. „Das ist schon am Bauen“, sagte Hitzler zu diesem Projekt. Auf die Güllegrube muss eine moosgrüne Folie gelegt werden, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren. Außerdem sind Stützwände zu errichten, sie sollen das Gelände abfangen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen