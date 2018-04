20.04.2018

Auf dem Weg zum Handy-Empfang

Lob für Engagement der Stadt von „Wutbürger“ Klaus Stief und Applaus von rund 80 Zuhörern

Der kürzlich erfolgte Spatenstich an der Zeller Schule zum Internetausbau mit Glasfaserkabeln war auch Thema bei der Bürgerversammlung, die erstmals in der Faschingshalle von „Zell ohne See“ stattfand. In dem Zusammenhang richtete Klaus Stief unter dem Beifall der fast 80 Zuhörer Dankesworte an die Stadt: Er wolle nicht länger, wie bei früheren Bürgerversammlungen, „nur der Wutbürger sein“.

Laut dem Fachmann im Rathaus, Gerhard Wintermayr, werde es den Glasfaseranschluss „nicht bis ins Haus“ geben. Dafür würden zwei der vier in Zell vorhandenen Verteilerkästen ausgebaut. Für den direkten Hausanschluss werde die Telekom auf die Nutzer zukommen.

Kunden, die bei den anderen beiden Verteilern angeschlossen sind, könnten bereits jetzt Bandbreiten von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde bekommen.

Der erste Bauabschnitt umfasst die Orte Griesbeckerzell, Tränkmühle, Nisselsbach, Beckmühle und Froschham. Weiter geht es im Abschnitt zwei mit Neulmühle und Unterneul. Abschnitt drei: Röckerszell, Wilpersberg, Matzenberg, Andersbach und Gansbach.

Was den Handyempfang angeht, ist laut Bürgermeister die ursprünglich per Richtfunk geplante Anbindung nicht möglich, weshalb die Verlegung der Glasfaserkabel abgewartet werden musste.

Die Zeit, in der Griesbeckerzell keinen Handyempfang hat, läuft wie berichtet bald ab. Die Telekom hat derzeit zwei Projekte in Arbeit: den ersten Abschnitt des Glasfaserausbaus und einen Mobilfunkmast auf dem Schulgebäude.

Der Mobilfunk soll zudem auf künftige Technologien vorbereitet werden, der Handymast laut Habermann „wohl Anfang Mai“ errichtet werden. Möglicherweise ist der Handyempfang noch vor den Sommerferien wenigstens im Kernort möglich.

Den Mobilfunkausbau finanziert die Telekom selbst. Auf die Stadt kommen hier keine Kosten zu. Beim Glasfaserausbau beträgt der Anteil der Stadt rund 162000 Euro. Rund 522000 Euro werden vom Freistaat gefördert. Habermann wagte einen Blick in die Zukunft: „Glasfaser für jedes Haus wird kommen.“

In die Zeller Grundschule mit aktuell 130 Schülern hat die Stadt laut Bürgermeister 2,8 Millionen Euro investiert. Die Kooperation mit dem Schulverband Obergriesbach sei die „Lebensversicherung“ für Zell gewesen.

Aktuell zählt Griesbeckerzell 1206 Einwohner.

in der Kirche Die Gemeindetafeln in der Kirche seien überholt und renovierungsbedürftig. Daran erinnerte Richard Bucher auch im Namen des Kriegervereins.

entlang der Kirchenmauer Das dortige Pflaster sei vor allem für Behinderte mit Rollator ein Problem, so Gerold Tausend. Er erklärte sich bereit, in Eigeninitiative das Pflaster austauschen zu lassen. „Das wäre der Königsweg“, so der Bürgermeister. Die Stadt wolle sich das anschauen. Es geht um eine Länge von über 40 Metern.

Der marode Weg sei problematisch vor allem für ältere Mitbürger, mahnte Bettina Stief.

DasSchneeräumfahrzeugkommt so selten, klagte ein Zuhörer. Dies gelte etwa für den Badanger. (gps)

