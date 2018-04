14.04.2018

Auf dieser grünen Wiese soll Markt gebaut werden

An der Staatsstraße 2047 am Ortseingang des Hollenbacher Ortsteils Motzenhofen soll ein Edeka-Supermarkt gebaut werden. Dafür muss der Gemeinderat zunächst einen Bebauungsplan aufstellen.

Hollenbach beschließt, einen Bebauungsplan für Edeka-Markt aufzustellen

Ohne Baurecht geht es nicht. Das gilt auch für den geplanten Edeka-Supermarkt am Ortseingang von Motzenhofen. Der Hollenbacher Gemeinderat hat deshalb am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, den Bebauungsplan „Supermarkt und Gemeindebauhof“ aufzustellen. Ein kleiner Abschnitt zwischen Wohnbebauung, Supermarkt und geplantem Bauhofgelände bereitete den Gemeinderatsmitgliedern allerdings Kopfzerbrechen.

Planer Stephan Fritz hatte den Vorentwurf für den Bebaungsplan für das Gebiet etwa zwischen der Staatsstraße 2047 und dem Krebsbach südlich der Walchshofener Straße zunächst in drei Areale eingeteilt: Sondergebiet 1 hält den Bereich des vorgesehenen Baubetriebshofes nördlich des Supermarktes für zukünftige Planungsarbeiten offen. Sondergebiet 2 umfasst den Bereich des Supermarktes. Zum dritten Bereich ganz im Norden gehört der Krebsbach mit einem Regenwasserrückhaltegebiet. Gemeinderatsmitglied Josef Kulzinger erkundigte sich nach den Gestaltungsmöglichkeiten und nach einer Renaturierung. Planer Stephan Fritz sagte zu, dies abzuklären. Eine Eislauffläche, wie Gemeinderatsmitglied Stefan Greppmair sie ins Gespräch eingebracht hatte, konnte sich der Planer an dieser Stelle aber nur ohne asphaltierte Flächen vorstellen.

Gemeinderatsmitglied Thomas Mayr machte sich Gedanken wegen einer Fläche zwischen dem Supermarkt, der Wohnbebauung und dem geplanten Baubetriebshof, die der Gemeinde gehört. „Was machen wir damit?“, fragte er mehrmals im Laufe der Diskussion. Der Planer wollte das Baufenster hier nicht öffnen, wie er sagte. Ein Bauherr hätte keine Zufahrt. Die Fläche soll möglichst für den Baubetriebshof belassen werden, wurde schließlich entschieden. Doch „das wird noch geregelt“, hieß es. Fest steht hingegen schon jetzt, dass die Verkehrsinsel auf der Staatsstraße am Ortseingang trotz einer geplanten Links-Abbiegespur erhalten bleiben soll. Sie erleichtert Fahrradfahrern und Fußgängern den Weg zum Markt.

Der Supermarkt in Motzenhofen wird in einem Abstand von 20 Metern zur Staatsstraße 2047 errichtet. An dieser Regel des Bauamts kamen die Planer nicht vorbei.

Parallel zum Bebauungsplan soll der Flächennutzungsplan geändert werden. (kabe)

