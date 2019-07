vor 1 Min.

Auf geht’s zum Volksfest

Am Aufmarsch beim Standkonzert am Freitag nehmen zahlreiche Aichacher Vereine teil. So funktioniert der Seniorennachmittag am Dienstag: Eingeladen sind alle Bürger ab 70 Jahren

Zum Auftakt des Aichacher Volksfests findet am morgigen Freitag, 5. Juli, auf dem Stadtplatz ein Standkonzert statt. Anschließend geht es in einem Aufmarsch zum Volksfestplatz. Zum Auftakt sind laut einer Mitteilung der Stadt die Aichacher Vereine eingeladen, sich mit Fahnenabordnung und in Vereinskleidung daran zu beteiligen.

Das Standkonzert beginnt um 18 Uhr. Danach setzt sich der Zug gegen 18.30 Uhr in Bewegung. Abordnungen der Vereine, Stadtrat, Bürgermeister sowie der Festwirt mit den Bedienungen marschieren dann gemeinsam zum Festzelt. Alle Vereine werden dort feierlich begrüßt und namentlich vorgestellt. Dann wird offiziell angezapft.

Die Stadt verweist außerdem auf den Seniorennachmittag, den sie mit der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und der Brauerei Kühbach am Dienstag, 9. Juli, veranstaltet. Eingeladen sind alle Aichacher Senioren ab 70 Jahren. Die Blaskapelle Sielenbach sorgt für zünftige Unterhaltung. Beginn ist um 13 Uhr.

Gegen Vorlage des Einladungsschreibens der Stadt erhalten die Senioren einen Gutschein für eine Maß Bier und ein halbes Hähnchen, das sie sich schmecken lassen können.

Die Stadt bittet um Verständnis, dass die Gutscheine nur an tatsächlich anwesende ältere Mitbürger ausgegeben werden. Sie sind nur zum Verzehr im Festzelt vorgesehen. Nach 17 Uhr werden keine Gutscheine mehr ausgegeben.

Einen Shuttlebus aus den Ortsteilen gibt es zwar von der Stadt nicht mehr. Für die Senioren aus Edenried, Griesbeckerzell und Sulzbach bietet der Heimat-Förderkreis Griesbeckerzell gemeinsam mit Betzmeir-Reisen einen kostenlosen Bus-Transfer zum Seniorennachmittag an. Abfahrt ist um 12.15 Uhr bei der Feuerwehr Edenried. Ab 12.20 Uhr werden die Griesbeckerzeller Haltestellen (Metzgerei Bachmann, Schlittenlacher, Kindergarten, Betzmeir) angefahren. Um 12.25 Uhr startet der Bus an der Kirche in Sulzbach. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr. (AN)

