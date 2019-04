18.04.2019

Aufblühen am Fuchsberg

Zwischen Schönleiten und Willprechtszell entsteht ein Stück Ökofläche. Die Imkerin freut’s

Von Martin Golling

Wer in der Gemeinde Petersdorf von Schönleiten nach Willprechtszell unterwegs ist, den begleitet im Norden ein Höhenzug, der am sogenannten Fuchsberg endet. Von Süden geht es steil bergauf, nach Norden hin ist der Abstieg flacher. Der grüne Südhang soll nicht länger intensiv bewirtschaftet werden. Er ist im Besitz der Familie Grauvogl aus Aindling, und die hat beschlossen, ihn zu extensivieren und künftig nur mehr mit zweimaliger Mahd zur Heu- und Grummeternte zu verpachten. Außerdem sollte das Gelände ökologisch aufgewertet werden.

Sechs große Obstbäume stehen nun dort, „und über 60 Sträucher haben wir um sie herum neu gepflanzt“, erklärt Willi Niedermeier. Der Landwirt aus Schönleiten hatte sich die Maßnahme in den Kopf gesetzt und Günter Grauvogl überreden können, das Projekt anzugehen. „Doch für mich allein wäre die Umsetzung eine Nummer zu groß gewesen“, gibt der Landwirt gerne zu. Dafür war er fast eine Woche lang jeden Tag dabei, als der Fuchsberg eine Arche-Noah-Funktion erhielt.

Willi Christoph von der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Lechrain hatte eine Planskizze gefertigt, nach der er mit dem Bagger die Pflanzlöcher für die großen Obstbäume aushob, die Löcher zum Pflanzen der Sträucher in den derzeit staubtrockenen, harten Boden bohrte.

Willi Niedermeier leistete die Fahrdienste mit Traktor und Anhänger. Er pflanzte, sorgte für das Gießen der Bäume und Sträucher und hatte sogar einige Quadratmeter Grasnarbe mit der Fräse bearbeitet. Mit dem Bagger zog Willi Christoph die Soden in die künftigen Heckenbereiche und legte damit an exponierten Stellen insgesamt rund 200 Quadratmeter Boden frei.

Hier sollen artenreiche Fettwiesen und – wo das möglich ist – sogar Magerrasenflächen entstehen. Insgesamt leisteten die Beteiligten bisher mehr als 80 Stunden ehrenamtliche Arbeit am Fuchsberg. Für Bürgermeister Dietrich Binder ist diese Wiese ein Paradebeispiel dafür, „wie wir unsere Landschaft kostengünstig ökologisch aufwerten und gleichzeitig attraktiver machen können“. Das Petersdorfer Gemeindeoberhaupt freut sich, dass in seiner Gemeinde das Interesse der Bürger an der Umsetzung solcher Maßnahmen offenbar wachse und „dass insbesondere bei der Pflege am Fuchsberg mit Engagement angepackt wird“.

Willi Christoph bestätigt das: „Die Bäume und Sträucher kommen von privaten Spendern.“ Und noch jemand freut sich: Caroline Seidl. Die Imkerin hat die Kästen mit ihren zu besten Zeiten über 100000 tierischen Angestellten unweit vom Fuchsberg zu stehen. Wenn hier am Hang blühende Sträucher im Zusammenspiel mit bunten Blumen das Weidelgras-Dunkelgrün aufhellen, werden wohl auch Carolines Bienen dort neue Futterquellen vorfinden. Ihre wilden Artgenossen stürzten sich jedenfalls schon mal auf die neuen Kahlflächen, um ihre Brutgänge dort hineinzugraben.

