15:10 Uhr

Auffahrunfall bei Au: Drei Menschen leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Samstag beim Rehlinger Ortsteil Au sind drei Menschen leicht verletzt worden, wie die Polizei am Montag berichtet.

Ein 54-Jähriger war mit seinem Auto gegen 15.20 Uhr auf der Staatsstraße 2381 von Rehling in Richtung Mühlhausen unterwegs. Etwa auf Höhe von Au geriet er laut Polizei mit seinem Auto aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Ein 36-Jähriger, der ihm mit seinem Auto entgegenkam, konnte einen Frontalzusammenstoß vermeiden, indem er stark abbremste und an den rechten Fahrbahnrand lenkte, so die Polizei weiter. Eine nachfolgende 34-jährige Autofahrerin bemerkte das Bremsmanöver des 36-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr auf diesen auf.

Der 36-Jährige, dessen 59-jährige Beifahrerin und die auffahrende 34-Jährige wurden leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Feuerwehr Rehling sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Straße. (bac)