Auffahrunfall in Affing: 48-jähriger Fahrer wird leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagabend in Affing gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Ein Audi Q5 biegt plötzlich ab und ein Kleintransporter muss abrupt anhalten. Deshalb kommt es zu einem Auffahrunfall in Affing. Es gibt einen Verletzten.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagabend an der Ortsdurchfahrt in Affing gekommen, weil ein 48-Jähriger Augsburger laut Polizei die Verkehrssituation falsch einschätzte.

Ein Audi Q5 biegt in Affing plötzlich nach links ab

Der Mann war gegen 18.10 Uhr auf der Staatsstraße 2035 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs, als ein vor ihm fahrender Kleintransporter abrupt anhalten musste. Anlass war der Fahrer eines Audi Q5, der vor diesem Transporter plötzlich nach links abgebogen war. In der Folge fuhr der Augsburger auf den Kleintransporter auf. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro.

Die Polizei bittet den Q5-Fahrer, sich zu melden

Während der Unfallaufnahme leitete die Feuerwehr Affing den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Zeugen, vor allem auch der Fahrer des Audi Q5, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 08251/8989-11 bei der Polizei Aichach zu melden. (AN)

