Aufregung um Corona-Flyer

Umstrittene Thesen kursieren in Pöttmes

In der Marktgemeinde Pöttmes sind Flugblätter mit umstrittenen Thesen zur Corona-Pandemie verteilt worden. Unter dem Titel „Positiv ist nicht krank“ wird unter anderem behauptet, die „zweite Welle“ der Pandemie verlaufe weltweit ohne erkennbaren Anstieg der Toten und die Fallzahlen stiegen nur an, weil „zu viel“ getestet werde. Für den Inhalt der Flugblätter ist der umstrittene Mediziner Dr. Bodo Schiffmann verantwortlich – für deren Verbreitung in Pöttmes Markus Höger.

Der Besitzer eines Autohauses in Pöttmes war früher stellvertretender Ortsvorsitzender im CSU-Ortsverband, ist inzwischen aber ausgetreten – aus Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich Höger nicht äußern. Er dementierte aber auch nicht, hinter der Verteil-Aktion zu stehen. CSU-Ortsvorsitzende Sissi Veit-Wiedemann erklärte, die Positionen in dem Flugblatt seien „nicht CSU-konform. Ich distanziere mich von jeder Art von Verschwörungstheorie.“ Bürgermeister Mirko Ketz kritisierte die Aktion als „kontraproduktiv. Das verunsichert die Leute.“ (kmax) "Kommentar, Seite 37

