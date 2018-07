05:36 Uhr

Aufs Aichacher Volksfest geht’s mit Genuss

Die einen versuchen, übers Wasser zu gehen, andere bevorzugen Nervenkitzel im Riesen-Kettenkarussell. Wie sich die Gäste das erste Wochenende schmecken lassen

Von Gerlinde Drexler

Aichach Der Versuch, übers Wasser zu gehen, gestaltet sich schwieriger, als Justus gedacht hatte. Der zehnjährige Aichacher ist einer von vielen, die am ersten Wochenende auf dem Aichacher Volksfest in die mannshohen aufblasbaren Wasserbälle krabbeln. Für eine Fahrt im Bayernstar, einem Kettenkarussell, das in luftiger Höhe kreist, ist der eine oder andere Besucher sogar extra angereist.

Um rund 32 Meter überragt der Bayernstar den Volksfestplatz. „So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagt das Ehepaar Güntner aus Bobingen. Die beiden sind Fans von Kettenkarussells und extra nach Aichach gekommen, um dieses besondere Fahrgeschäft ausprobieren zu können. In zwei Stufen werde man nach oben gefahren, erzählen sie und ergänzen: „Dann dreht es sich erst langsam und dann immer schneller.“ Wieder auf festem Boden angekommen, haben sie im ersten Moment das Gefühl, dass das Drehen weitergeht. Deshalb laufen sie die ersten paar Meter mit einem leichten Drall. Beide strahlen, als sie sagen: „Es hat Riesenspaß gemacht.“

Riesenspaß haben auch Justus und Leonhard. Die beiden Zehnjährigen versuchen, in den mannshohen Wasserbällen zu laufen. Den beiden Freunden geht es, wie eigentlich allen anderen auch: Kaum stehen sie, plumpsen sie schon wieder hin. Es sei relativ schwer, sagen die beiden: „Wenn man steht und rennt, geht der Ball in eine andere Richtung und dann überschlägt man sich.“

15 Schausteller haben auf dem Aichacher Volksfest ihr Lager aufgeschlagen. Neben der Losbude, einem Stand mit Süßigkeiten oder einem, an dem Zielfreudige ihre Schießkünste ausprobieren können, sind es vor allem verschiedene Fahrgeschäfte. Die 21-jährige Lisa aus Friedberg sitzt mit ihren Freundinnen im Musikexpress. Laut singen sie bei der rasanten Fahrt das Lied mit, das gerade gespielt wird: „Je ne parle pas français“ von Sängerin Namika. „Noch eine Runde?“, fragt der Mann am Schalthebel und die Freundinnen rufen laut „Jaaaa“ und „am liebsten rückwärts“. Die Entscheidung für den Volksfestbesuch sei spontan gefallen, erzählen sie. Später wollen sie noch ins Bierzelt gehen, „weil die Stimmung dort gut ist.“

Milo Tiroch aus Aichach bummelt mit seiner Familie über das Volksfest. „Es ist einiges geboten, das muss man schon ausnutzen“, sagt der Familienvater. Ob für die Erwachsenen später noch ein Besuch im Festzelt rausspringt, hängt davon ab, wie lange der Bummel mit den Kindern dauert. Das Kinderkarussell und ein Stand, an dem kleinere Mädchen und Buben nach Enten angeln können, sind die Ziele, die Franz Xaver Ziegler ansteuern will. Bei seiner Freizeitgestaltung habe er immer seine Familie dabei, berichtet der Hollenbacher Bürgermeister. Am Bungee-Trampolin schlägt Laura Beer einen Purzelbaum nach dem anderen. Das hat sich die sportliche Neunjährige aus Aichach selbst beigebracht. Sie besucht das Volksfest zusammen mit ihren Eltern. Den Ablauf des Besuches fassen die Eltern so zusammen: „Erst fahren wir ein bisschen, dann gibt es ein g’scheites Bier und ein Händl oder einen Schweinsbraten.“ Das Volksfest besucht die Familie nur ein Mal, „dann aber mit Genuss.“

Ruhig ist es bisher beim Sanitätsdienst des Roten Kreuzes, das am Eingang des Volksfestes seinen Stammplatz hat. Nur ein paar Pflaster hätten sie bis jetzt verteilen müssen, berichtet Bereitschaftsleiterin Christina Grundner. Aus Erfahrung weiß sie, dass es vor allem Schnittwunden, Kreislaufprobleme oder alkoholbedingte Probleme sind, zu denen sie gerufen werden. Einen oberen Platz auf der Rangliste haben auch Verletzungen, die sich Besucher an einer „Hau den Lukas“-Variante zuziehen, an der sie die Kraft ihres Boxschlages messen können.

Themen Folgen