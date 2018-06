00:32 Uhr

Auftrag für Dorfplatz

Ausschreibung jetzt erfolgreich

Im zweiten Anlauf hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats jetzt den Auftrag für die Neugestaltung eines Dorfplatzes in Ecknach vergeben. Mitte Dezember soll der Dorfplatz zwischen Pfarrer-Steinacker-Straße und Drei-Linden-Straße fertig sein.

Wie berichtet, war die Ausschreibung Ende April aufgehoben worden. Es waren nur zwei Angebote eingegangen. Ein Unternehmen hatte die Ausschreibungsunterlagen verändert, das andere Angebot überschritt die Kostenberechnung um rund 30 Prozent.

Bei der neuerlichen Ausschreibung war nun kein Baubeginn genannt worden, sondern nur das Ziel, dass der Dorfplatz Mitte Dezember inklusive Bepflanzung fertig ist. Wie berichtet, soll die Fläche zwischen der Pfarrer-Steinacker-Straße und der Drei-Linden-Straße ein vielseitig nutzbarer, freier Platz werden. Im südlichen Bereich entlang der Drei-Linden-Straße ist ein Baumhain mit Sitzgelegenheiten und Infotafeln über die Ecknacher Geschichte vorgesehen. Entlang der Pfarrer-Steinacker-Straße sind zwei Baumgruppen, ebenfalls mit Sitzgelegenheiten, vorgesehen. Der Platz soll als Wiese, im Zentrum ein Feld aus Schotterrasen angelegt werden.

Dort, wo die Stadt Aichach ihr Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt erweitert, klafft derzeit noch ein großes Loch. Für das Bauprojekt hat der Bauausschuss des Stadtrats in nicht öffentlicher Sitzung drei Planungsaufträge an Fachingenieure vergeben. Die Tragwerksplanung übernimmt das Ingenieurbüro Haid aus Aichach. Heizung, Lüftung und Sanitär plant das Ingenieurbüro Weigert & Steuerer aus Augsburg. Der Auftrag für die Elektroplanung ging an das Ingenieurbüro Künstner aus Friedberg.

in Zell Die energetische Sanierung der Schule in Griesbeckerzell geht im dritten Bauabschnitt weiter. Der Auftrag für die Sanitärarbeiten wurde vom Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung an die Firma Luichtl aus Merching vergeben. Die Auftragssumme beträgt rund 149000 Euro. Der Betrieb übernimmt auch die Heizungsarbeiten für rund 29000 Euro. (bac)

