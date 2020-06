00:30 Uhr

Auftrag für den Rehlinger Kindergarten

Firma aus Rennertshofen erhält Zuschlag für Trockenbau

Bei der jüngsten Sitzung des Rehlinger Gemeinderates gab es im nicht öffentlichen Sitzungsteil eine Auftragsvergabe für den Neubau des Rehlinger Kindergartens. Konkret ging es um die Durchführung des Trockenbaues. Den Zuschlag erhielt die Firma DTB-Donau-Trockenbau GmbH aus Rennertshofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen).

Der Kindergartenneubau stand bei der Sitzung auch noch bei einem weiteren Punkt im Fokus. Dazu waren neben dem leitenden Kindergartenpersonal auch die Architekten mit anwesend. Diese informierten die vielen „Neulinge“ im Gemeinderat ausführlich über diese Baumaßnahme wie Zeitplan, Kosten und Auftragsvergaben.

Damit haben die Gremiumsmitglieder nun einen Überblick über das, was diesbezüglich in den Jahren davor beschlossen wurde. So können sie jetzt auf erstes Grundwissen zum bisher größten gemeindlichen Bauvorhaben mit Kosten von rund sechs Millionen Euro zurückgreifen.

Die Planer gingen dabei auch punktuell auf wesentliche Details ein. So soll die Baumaßnahme für alle Rehlinger Ratsmitglieder transparent sein. (at)

