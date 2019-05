17:59 Uhr

Augsburger Flughafen: Schluss mit Partys auf der Dachterrasse

Plus Auf der Dachterrasse am Augsburger Flughafen gibt es in der Freiluft-Saison keine nächtlichen Feste mehr. Eine große Veranstaltung wird es aber geben.

Von Carmen Jung

Partys auf der Dachterrasse der Augsburger Flughafengastronomie: Für die einen sind sie ein tolles Event in einer lauen Sommernacht, für die anderen ein reines Ärgernis. In diesem Sommer wird es sie nicht mehr geben. Stattdessen soll in dem Lokal wieder das ganz normale Tagesgeschäft betrieben werden.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Die Gaststätte, so betonte die Augsburger Flughafengesellschaft mehrfach, sei rein für die Grundversorgung der Flugpassagiere und Beschäftigten da. In den drei vergangenen Sommern lag der Schwerpunkt jedoch mehr auf den nächtlichen Events unter freiem Himmel. Die riefen erhebliche Proteste von Anwohnern in Mühlhausen hervor. Keine Partys mehr am Flughafen: Das steckt dahinter Mit Auflagen versuchte die Gemeinde Affing, die Probleme in den Griff zu bekommen. Sie musste dafür einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand betreiben. Schließlich widerrief das Landratsamt im vergangenen Jahr die voll umfängliche Gaststättenkonzession. Diese hatte die Behörde erteilt, ohne zu wissen, dass sie damit dem Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen widersprach. Zunächst sah es so aus, als würde der Betreiber gegen diesen Widerruf klagen, um die einträglichen Partys weiter veranstalten zu können. Die damaligen Pächter kündigten gegenüber unserer Redaktion jedenfalls eine Klage an. Doch so weit ist es nicht gekommen. Überraschend gab es im Juli ’18 einen Pächterwechsel. Die Gastronomie am Flughafen betrieb der Neue indes nie. Mittlerweile hat sich die Flughafengesellschaft nach Angaben von Geschäftsführer Peter Bayer mit dem neuen Pächter verständigt. Beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Damit konnte die Flughafengesellschaft ihre Gastronomie neu vergeben. Augsburger Flughafen: Eine große Veranstaltung gibt es Peter Bayer berichtet, dass eine Gastronomin gefunden wurde, die in Augsburg „ein ganz normales Lokal“ betreibt. Ab dem 1. Juni soll die Flughafengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung sei natürlich, dass eine Konzession des Landratsamtes vorliege. Eine Rückfrage beim Landratsamt ergab, dass noch kein Antrag vorliegt. Das betont Pressesprecher Wolfgang Müller. Er erklärt: „Nachdem die Gaststätte schon länger nicht mehr betrieben wird, kann mit einer kurzfristigen, vorläufigen Erlaubnis nicht gerechnet werden. Die baurechtlichen Rahmenbedingungen haben sich ja nicht geändert.“ Peter Bayer freut sich trotzdem schon auf „eine ganz normale Gaststätte ohne Events ohne Disco“. Das Lokal soll abends nicht länger als bis 21 oder 22 Uhr geöffnet sein.Das ist ganz im Sinne der Gemeinde Affing. Bürgermeister Markus Winklhofer betont: „Wir sind froh, dass diese leidige Angelegenheit vorbei ist.“ Die Partys am Flughafen hätten „uns Zeit und Nerven gekostet. Auf der Dachterrasse wird’s also keine Partys mehr geben. Auf dem Gelände des Flughafens steht trotzdem im Sommer eine große Veranstaltung an. Es ist eine Ausnahme, wie Bayer betont. Dabei handelt es sich um das Holy-Festival, bei dem bunte Farbbeutel geworfen werden. Es hat schon mal stattgefunden. „Das war anstandslos, das kann man wiederholen“, betont Bayer. Lesen Sie dazu den Artikel: Am Augsburger Flughafen landet eine neue Helikopter-Flugschule

Themen Folgen